Et jordskælv med en styrke på 7,6 har rystet det Caribiske Hav sydvest for Caymanøerne, ifølge US Geological Survey (USGS).

Flere caribiske øer samt Honduras har opfordret folk nær kysten til at bevæge sig ind i landet eller undgå strandene som en forsigtighedsforanstaltning i tilfælde af en tsunami.

Skælvet ramte kl. 18:23 lokal tid midt ude i havet og havde en dybde på 10 kilometer, ifølge USGS.

Dets epicenter var placeret 209 kilometer sydsydvest for George Town på Caymanøerne.

Tsunamivarsel

Det amerikanske US National Tsunami Warning Center har meddelt, at der ikke er nogen tsunamiadvarsel for det amerikanske fastland, men at der er udsendt en tsunamivarsel for Puerto Rico og de Amerikanske Jomfruøer.

Caymanøernes regering udsendte en alarm for tsunami-trusler og skrev på sine sociale mediekanaler, at “beboere, der bor nær kystlinjen, opfordres til at bevæge sig ind i landet”.

Honduranske myndigheder har oplyst, at der ikke umiddelbart er meldinger om skader. De har opfordret befolkningen til at holde sig væk fra strandene i de kommende timer, ifølge lokale medier.

Det internationale informationscenter for tsunamier har meddelt, at “farlige tsunamibølger fra dette jordskælv er mulige inden for de næste tre timer langs nogle kyster” på Caymanøerne, Jamaica, Cuba, Mexico, Honduras, Bahamas, Haiti, Turks- og Caicosøerne, San Andrés og Providencia, Belize, Den Dominikanske Republik, Colombia, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Aruba, Bonaire, Curaçao, De Amerikanske Jomfruøer, De Britiske Jomfruøer og Saba.