Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan har understreget, at EU kun kan omvende sin nedgang i styrke og indflydelse gennem Tyrkiets fulde medlemskab af blokken.

Ved en fælles pressekonference med Polens premierminister Donald Tusk i Ankara onsdag fremhævede Erdogan Tyrkiets strategiske betydning for Europas sikkerhed, især i lyset af regionale konflikter, herunder krigen i Ukraine.

“Regionen har fået nok af krige og konflikter”

Erdogan bød Ukraines nylige accept af en våbenhvile velkommen og udtrykte håb om, at Rusland vil reagere “konstruktivt”.

Han bekræftede Tyrkiets langvarige holdning til konflikten og gentog Ankaras beredskab til at mægle fredsbestræbelser, herunder at være vært for direkte forhandlinger, hvis de seneste udviklinger baner vejen for diplomati.

“Regionen har fået nok af krige og konflikter”, udtalte Erdogan og understregede Tyrkiets engagement i at opnå fred.

Den polske premierminister Donald Tusk gentog denne holdning og nævnte, at både Tyrkiet og Polen har talt for fred siden krigens begyndelse.

Han afslørede, at Polen har foreslået en mere aktiv rolle for Tyrkiet i at igangsætte nye forhandlingsrunder mellem Rusland og Ukraine og roste Ankaras diplomatiske indsats.

Tyrkiet og Polen: NATO’s østlige og sydlige søjler

Erdogan fremhævede det stadig dybere strategiske partnerskab mellem Tyrkiet og Polen og beskrev de to nationer som vigtige NATO-allierede placeret på alliancens østlige og sydlige flanker.

Han påpegede, at Tyrkiet og Polen råder over NATO’s to største landstyrker i Europa, hvilket styrker deres afgørende rolle i regional sikkerhed.

Tusk anerkendte på sin side Tyrkiets betydning, ikke kun for NATO, men også for Europas overordnede sikkerhedsstruktur.

Han så positivt på de diplomatiske drøftelser, der fandt sted i Saudi-Arabien denne uge, som en del af de fortsatte bestræbelser på at finde en løsning på Ukraine-krisen.

Mødet i Ankara, der blev overværet af højtstående embedsmænd, fokuserede på at styrke bilaterale relationer samt håndtere globale sikkerhedsudfordringer, hvor begge ledere bekræftede deres engagement i fred og stabilitet i regionen.