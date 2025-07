USA’s særlige udsending for fredsmissioner, Steve Witkoff, udtalte tirsdag, at han er “forhåbningsfuld” i forhold til, at en 60-dages våbenhvile i Gaza kan falde på plads inden ugens udgang, efter fremskridt i de igangværende indirekte forhandlinger.

“Vi startede med fire udfordringer – nu er vi nede på én, efter to dages samtaler”, sagde Witkoff under et regeringsmøde med præsident Donald Trump.

“Derfor håber vi, at vi kan lande en aftale inden ugens slutning, som vil føre til en 60-dages våbenhvile”, tilføjede han.

Ifølge Witkoff indebærer den foreslåede aftale frigivelsen af 10 levende gidsler og overdragelsen af ni omkomne. Han udtrykte håb om, at aftalen kan være første skridt mod en varig fred i Gaza.

“En tragedie”

Trump beskrev situationen i Gaza som “en tragedie” og sagde, at situationen vil være det dominerende tema under hans møde senere tirsdag med Israels premierminister Benjamin Netanyahu.

Han understregede, at både han selv, Netanyahu og “den anden side” – med henvisning til Hamas – ønsker at “løse det”.

Siden oktober 2023 har den israelske besættelseshær dræbt over 57.500 palæstinensere i Gaza, hvoraf størstedelen er kvinder og børn. De vedvarende bombardementer har lagt området i ruiner og ført til udbredt fødevaremangel og sygdom.

Fred mellem Aserbajdsjan og Armenien

Samtidig udtalte USA’s udenrigsminister Marco Rubio, at han håber, at en fredsaftale mellem Aserbajdsjan og Armenien snart kan være på plads.

Han henviste til de seneste amerikanske mæglingsforsøg flere steder i verden og tilføjede, at han “forhåbentlig snart” ser en løsning mellem de to kaukasiske naboer.