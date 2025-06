Rusland og Kasakhstan er nået til enighed og har underskrevet dokumenter, der fastlægger en tidsplan for opførelsen af et atomkraftværk i Kasakhstan.

Aftalen blev underskrevet af Alexej Likhatjov, generaldirektør for det russiske atomenergiselskab Rosatom, og Almasadam Satkalijev, formand for Kasakhstans atomenergiagentur, under en ceremoni ved Sankt Petersborgs Internationale Økonomiske Forum, rapporterede nyhedsbureauet RIA Novosti.

Kasakhstan havde tidligere udpeget Rosatom til leder af et internationalt konsortium, der skal stå for byggeriet af et atomkraftværk med stor kapacitet i landet.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, besøgte landet i november og drøftede mulighederne for at styrke energi- og industrisamarbejdet med Kasakhstan, der eksporterer størstedelen af sin olie via Rusland, men som samtidig undersøger alternativer.

I oktober stemte Kasakhstan for opførelsen af sit første atomkraftværk. Planen, der har opbakning fra præsident Kassym-Jomart Tokajev, har dog mødt kritik fra dele af den kasakhiske befolkning.