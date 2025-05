Grønlands regeringschef, Múte B. Egede, har udtalt, at det selvstyrende land ønsker at finde sin egen vej og ikke ønsker at blive amerikansk, efter USA’s præsident Donald Trumps seneste kommentarer om at tage kontrol over området.

“Vi er grønlændere. Vi ønsker ikke at blive amerikanere. Vi ønsker heller ikke at være danskere. Grønlands fremtid vil blive besluttet af Grønland”, sagde regeringschefen Múte B. Egede på et pressemøde og påpegede, at Grønland står over for en “svær situation”.

Selvom Trump ikke nævnte Grønland i sin indsættelsestale mandag, blev han efterfølgende spurgt om det af journalister i The Oval Office.

“Grønland er et vidunderligt sted. Vi har brug for det for international sikkerhed”, udtalte præsidenten.

“Jeg er sikker på, at Danmark vil indse det. Det koster dem mange penge at vedligeholde det”, tilføjede han.

Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen udtalte tidligere tirsdag, at intet land bare skal kunne tilrane sig et andet land.

“Vi kan selvfølgelig ikke have en verdensorden, hvor lande, hvis de er store nok, uanset hvad de hedder, bare kan tage, hvad de vil”, udtalte udenrigsministeret tirsdag.

Mandag udtalte Danmarks statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Instagram, at Europa skal “navigere i en ny virkelighed”.

Mens Frederiksen anerkendte det grønlandske folks ret til selvbestemmelse, understregede hun også nødvendigheden af, at Danmark bevarer sin alliance med USA, som hun beskrev som Danmarks vigtigste siden Anden Verdenskrig.