Kina har opfordret Indien til at holde sig fra landets interne anliggender efter nylige udtalelser fra en højtstående indisk minister om Dalai Lamas arvefølge.

”Kina håber, at Indien vil stoppe med at bruge Tibet til at blande sig i (kinesiske, red.) indenrigsanliggender og undgå at skade udviklingen i de bilaterale relationer”, sagde det kinesiske udenrigsministerium fredag.

Torsdag udtalte en indisk minister, at det udelukkende er Dalai Lama og den organisation, han har oprettet, der har ret til at vælge hans efterfølger som åndelig leder for tibetansk buddhisme.

I en erklæring sagde Indiens minister for minoritetsanliggender, Kiren Rijiju:

”Dalai Lama embedet er af allerstørste betydning – ikke kun for tibetanere, men for alle hans tilhængere verden over. Retten til at udpege hans efterfølger tilkommer udelukkende Dalai Lama selv”.

Udtalelsen er en sjælden offentlig modsætning til Kinas mangeårige holdning.

Beijing insisterer på, at det er Kina, der har retten til at godkende den næste Dalai Lama – med henvisning til historiske traditioner, der går tilbage til kejsertiden.

Dalai Lamas arvefølge er et yderst følsomt emne.

Selvom Indien officielt anerkender Tibet som en del af Kina, har landet siden 1959 huset Dalai Lama og det tibetanske eksilsamfund – noget, der jævnligt har ført til diplomatiske spændinger mellem Beijing og New Delhi.