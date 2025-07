Det fejlslagne kupforsøg den 15. juli 2016 markerede et af de mest afgørende vendepunkter i Tyrkiets historie, sagde præsident Recep Tayyip Erdogan tirsdag.

Ved en mindehøjtidelighed i Tyrkiets nationalforsamling i Ankara i anledning af Demokratiets Dag udtalte Erdogan, at kupforsøget var en hård prøve, som staten og folket bestod med stolthed.

Det mislykkede kupforsøg, som kostede 253 mennesker livet og sårede over 2.700, blev planlagt og udført af terrorgruppen FETO.

Siden oktober 2016 er den 15. juli hvert år blevet markeret som dagen for ‘demokrati og enhed’, hvor der over hele landet afholdes mindearrangementer for at ære dem, der mistede livet i kampen mod kupmagerne, og for at hylde det tyrkiske folks mod.