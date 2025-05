Israel har oprettet en “grænsesikkerhedszone” inde i Libanon, lød det fra Libanons parlamentsformand Nabih Berri tirsdag.

“Den israelske besættelse var ikke begrænset til de fem (grænseområder, red.), men blev udvidet til at etablere en grænsestribe, der strækker sig en til to kilometer ind på libanesisk territorium”, udtalte Berri til den libanesiske avis Addiyar.

En skrøbelig våbenhvile har været på plads i Libanon siden den 27. november, hvilket afsluttede flere måneders grænseoverskridende krig mellem Israel og Hizbollah, der eskalerede til en regulær konflikt i september.

Ifølge våbenhvileaftalen skulle Israel have trukket sig fuldstændigt ud af det sydlige Libanon senest den 26. januar, men fristen blev forlænget til den 18. februar, efter at Israel nægtede at efterkomme aftalen. Israel opretholder stadig en militær tilstedeværelse ved fem grænseposter.

“Libanon vil ikke tillade Israel at påtvinge nye realiteter på jorden”, sagde Berri og opfordrede det internationale samfund til at standse Israels gentagne krænkelser af Libanons suverænitet.

Libanons parlamentsformand anklagede også Israel for at forsøge at blande sig i nabolandenes anliggender, især i Syrien, ved at manipulere landets demografiske sammensætning og hævde at beskytte visse grupper, såsom druserne.

Druserne i Syrien

Druserne udgør omkring tre procent af Syriens befolkning og er også kendt som Al-Muwahhidun (‘monoteisterne’ på arabisk).

Druserne er primært koncentreret i den sydlige provins Suwayda, men der findes også mindre samfund i blandet andet Damaskus, Quneitra og det nordlige Idlib.

Efter Bashar al-Assad-regimets fald udvidede Israel sin besættelse af Golanhøjderne i Syrien ved at overtage den demilitariserede bufferzone – en handling, der overtrådte en aftale mellem Israel og Syrien fra 1974.

Samtidig intensiverede Israel sine luftangreb mod syriske militærpositioner over hele landet.

Israels seneste militære fremstød i Golanhøjderne, som det har besat siden 1967, har mødt fordømmelse fra FN og flere arabiske nationer.