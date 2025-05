Amerikanske luftangreb ramte søndag aften en boligbygning i Yemens hovedstad Sanaa.

Det er ifølge Houthi-bevægelsen.

Den Houthi-styrede tv-kanal Al-Masirah rapporterede, at flere mennesker blev dræbt og såret i angrebene, der ramte Asr-kvarteret i Maeen-distriktet i Sanaa.

Tv-kanalen oplyste også, at amerikanske kampfly gennemførte luftangreb i Hudaida i det vestlige Yemen, men der var endnu ingen oplysninger om tilskadekomne.

Tidligere søndag aften meddelte Houthi-bevægelsen, at amerikanske kampfly havde udført to luftangreb i udkanten af Saada-provinsen i det nordlige Yemen.

Der var ingen umiddelbar kommentar fra USA om meldingerne.

Ifølge Houthi-kilder er mindst 79 mennesker blevet dræbt og over 100 andre såret i amerikanske luftangreb i Yemen siden torsdag.

Houthi-talsmand Yahya Saree har udmeldt, at gruppens styrker var involveret i flere timers kampe med det amerikanske hangarskib USS Harry S. Truman og andre “fjendtlige krigsskibe” i Det Røde Hav.

I sidste uge sagde USA’s præsident Donald Trump, at han havde beordret en “stor offensiv” mod Houthierne i Yemen og truede senere med at “udslette dem fuldstændigt”.

Houthi-bevægelsen har siden slutningen af 2023 angrebet skibe med forbindelse til Israel i Det Røde Hav, Det Arabiske Hav, Bab al-Mandab-strædet og Adenbugten med missiler og droner, hvilket har forstyrret den globale handel. Gruppen hævdede, at angrebene var et udtryk for solidaritet med Gaza.

Bevægelsen indstillede sine angreb, da der blev indgået en våbenhvile i januar mellem Israel og den palæstinensiske gruppe Hamas, men truede med at genoptage dem, da Israel den 2. marts blokerede al humanitær bistand til Gaza.