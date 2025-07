Rusland har accepteret en ambassadør fra Afghanistan og er dermed det første land til officielt at anerkende Taleban-regeringen.

“Vi mener, at den officielle anerkendelse af regeringen i Det Islamiske Emirat Afghanistan vil bidrage til udviklingen af et produktivt bilateralt samarbejde mellem vores lande inden for en række områder”, hedder det i en erklæring fra det russiske udenrigsministerium torsdag.

Afghanistans udenrigsministerium bekræftede udviklingen og oplyste, at den russiske ambassadør Dmitry Zhirnov havde mødt Talebans udenrigsminister Amir Khan Muttaqi og overbragt beslutningen.

Zhirnov beskrev det som “et historisk skridt i retning af en styrkelse af relationer mellem de to lande”.

Afghanistans udenrigsministerium tilføjede: “Med dette skridt vil de bilaterale relationer mellem de to lande blive udvidet yderligere”.

Muttaqi udtrykte håb om, at anerkendelsen vil føre til øget samarbejde.

Zhirnov udtalte til den statslige tv-kanal Rossiya-1, at beslutningen blev truffet af præsident Vladimir Putin efter anbefaling fra udenrigsminister Sergey Lavrov. “Det viser Ruslands oprigtige ønske om at etablere et fuldgyldigt partnerskab med Afghanistan,” sagde han.

Rusland har dermed taget føringen som det første land til formelt at anerkende Taleban-styret.

Intet FN-medlemsland har hidtil anerkendt Talebans administration i Kabul, siden gruppen vendte tilbage til magten i august 2021.