Som led i styrkede sikkerhedsforanstaltninger på danske universiteter, har Aarhus Universitet alene i år afvist 24 ansøgere fra de tre ”højrisikolande” Iran, Rusland og Kina, efter at have udført omfattende baggrundstjek.

Det er ifølge DR tirsdag.

Det er ikke forskernes kvalifikationer, der har kostet dem en afvisning, men risikoen for, at fremmede regeringer potentielt kan presse dem til at begå spionage.

Det fortæller Brian Vinter, der er prodekan på universitetets tekniske fakultet.

Screeningsproceduren er automatisk, når en ansøgning fra de tre lande bliver sendt ind. Kandidatens institutionelle forbindelser og finansieringskilder er blandt de faktorer, der spiller særligt ind i vurderingen.

‘Et attraktivt mål’

Sikkerhedsordningen blev først testet på to af Aarhus Universitets fakulteter. Siden har andre danske universiteter taget tilgangen til sig, med udgangspunkt i de landsdækkende retningslinjer.

Initiativet følger anbefalinger fra danske myndigheder, der har advaret om en høj risiko for spionage på akademiske institutioner.

Det er ikke alle universiteter, der har delt konkrete afvisningstal, men Aalborg Universitet oplyser, at det har udført hundredvis af risikovurderinger over de seneste år, med fokus på højrisikolande.

Aarhus Universitet har hyret fem fuldtidsansatte, der er flydende på russisk, kinesisk og persisk, til at udføre sikkerhedstjekkene, og universitetet har planer om at udvide sikkerhedsmaskineriet yderligere.

“Vi må acceptere, at universitetet er et attraktivt mål for uønsket aktivitet”, siger Vinter.