USA “undersøger alternativer” for uddrivelsen af palæstinensere i forbindelse med præsident Donald Trumps plan om at beslaglægge Gaza, siger hans særlige udsending.

“Vi undersøger alle alternativer og muligheder, der kan føre til et bedre liv for Gazas befolkning, tror jeg. Og for resten, også for Israels folk”, sagde Steve Witkoff til CBS News søndag, da han blev spurgt, om USA taler med andre lande om at genbosætte palæstinensere.

“Vi undersøger altså alle disse muligheder”, tilføjede Witkoff.

Sidste måned sagde Trump, at USA ville “tage kontrol” over Gaza og omdanne enklaven til “Mellemøstens Riviera” ved at etnisk udrense og genbosætte palæstinensere i nabolandene som Jordan og Egypten.

Hans forslag blev mødt med bred fordømmelse fra palæstinenserne, arabiske lande og mange andre lande verden over, herunder Canada, Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

“Men lige nu er det, der ligger foran os, at finde en eller anden form for løsning på denne konflikt”, sagde Witkoff.

I sidste uge præsenterede Witkoff og Eric Trager, senior direktør for Mellemøsten og Nordafrika i National Security Council, et “bro”-forslag, som ville “give tid til at forhandle en ramme for en permanent våbenhvile”.

“Selv synes jeg, vi har lagt et meget fornuftigt forslag på bordet, som var ment som en bro for at nå frem til en endelig diskussion og endelig løsning, der ville have inddraget en form for demilitarisering af Hamas, hvilket er nødvendigt – dét er en rød linje for israelerne. Og måske kunne det have ført til en langsigtet fredsafvikling”, sagde Witkoff.