Tyrkiet og ti arabiske lande har gentaget deres støtte til Syriens sikkerhed, enhed, stabilitet og suverænitet og afviser al form for udenlandsk indblanding i landets interne anliggender.

Landene fordømmer også de gentagne israelske angreb, fremgår det af en fælles erklæring offentliggjort af det saudiarabiske udenrigsministerium.

Erklæringen blev udsendt torsdag af udenrigsministrene fra Tyrkiet, Jordan, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Saudi-Arabien, Irak, Oman, Qatar, Kuwait, Libanon og Egypten.

Ministrene understregede behovet for at sikre Syriens nationale integritet og afviste enhver ekstern indblanding. De bød samtidig den nylige våbenhvileaftale i provinsen Sweida velkommen og opfordrede til, at den gennemføres fuldt ud.

Ifølge erklæringen er aftalen afgørende for at beskytte civile, bevare Syriens enhed og sikre retssikkerhed og statens autoritet.

Erklæringen udtrykte også støtte til alle bestræbelser på at genoprette sikkerhed og statslig kontrol i Sweida og resten af Syrien – og tog afstand fra vold, sekterisme, hadtale og tilskyndelse til vold.

Ministrene fordømte kraftigt de israelske luftangreb på syrisk territorium og kaldte dem åbenlyse krænkelser af international lov og Syriens suverænitet.