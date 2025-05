Chefen for den hemmelighedsfulde amerikanske efterretningstjeneste National Security Agency (NSA) og hans stedfortræder blev fyret torsdag, rapporterer amerikanske medier.

The Washington Post citerer embedsmænd, der siger, at general Timothy Haugh blev afskediget efter lidt over et år i stillingen. Embedsmændene oplyste ikke nogen officiel årsag til Haughs afskedigelse, tilføjede avisen.

Haugh fungerede samtidig som chef for US Cyber Command, Pentagons enhed for cyberkrigsførelse, der udfører både offensive og defensive operationer i cyberspace.

NSA’s næstkommanderende, vicedirektør Wendy Noble, blev ligeledes fyret og omplaceret til en anden stilling i Pentagon, lyder det.

NSA er den amerikanske regerings største og mest hemmelige signalefterretningstjeneste.

Pentagon har endnu ikke reageret på AFP’s anmodning om en kommentar.

Haugh, der blev udnævnt i februar 2024, har tidligere haft en række højtprofilerede poster inden for cybersikkerhed i regeringen, herunder som leder af Cyber National Mission Force.

Som reaktion på nyheden udtalte den demokratiske kongresmedlem Jim Himes, at han var “dybt foruroliget” over fyringen af Haugh.

“Jeg har kendt general Haugh som en ærlig og ligefrem leder, der fulgte loven og satte nationens sikkerhed først”, sagde han i en erklæring på X.

“Jeg frygter, at det netop er disse egenskaber, der kan have ført til hans fyring”.

Donald Trump har siden sin genindsættelse som præsident ledet en omfattende udskiftning i militærledelsen. I februar fyrede han USA’s øverste militærofficer, general Charles “CQ” Brown, uden at give nogen forklaring – mindre end to år inde i hans fireårige periode som formand for de fælles stabschefer.

Trumps administration står også bag store fyringsrunder blandt føderale ansatte og arbejder på at afvikle en række statslige institutioner – blot få måneder inde i hans anden præsidentperiode.

Ifølge The Washington Post er William J. Hartman, vicechef for US Cyber Command, og NSA’s administrerende direktør Sheila Thomas udpeget som midlertidige chefer for henholdsvis NSA’s chef- og vicechefstilling.