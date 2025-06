Mindst 606 personer er blevet dræbt og 5.332 andre såret i israelske angreb i Iran siden den 13. juni, oplyste det iranske sundhedsministerium tirsdag.

Ministeriet tilføjede, at kvinder og børn er blandt ofrene, uden at give yderligere detaljer.

Israel har udført luftangreb mod flere mål i Iran siden den 13. juni, herunder militære og nukleare anlæg, med påstand om, at Teheran var på nippet til at udvikle en atombombe – en påstand, der på det kraftigste bliver afvist af Iran.

Mens Iran har svaret igen med missil- og droneangreb, sluttede USA sig til konflikten ved at bombe tre iranske atomfaciliteter i søndags.

Våbenhvile

Efter 12 dages luftkamp mellem de to regionale ærkefjender annoncerede USA’s præsident Donald Trump mandag en våbenhvile mellem Israel og Iran for at afslutte konflikten.

Våbenhvilen trådte i kraft tirsdag kl. 06 dansk tid og afsluttede dermed den såkaldte “12-dages krig”.

Dog beordrede Israels forsvarsminister Israel Katz sin hær til at iværksætte intensive angreb mod Teheran tidligere tirsdag og hævdede, at Iran havde overtrådt våbenhvilen. Iran har benægtet anklagen og lovet et resolut svar på eventuelle nye angreb.

Senere tirsdag udtrykte Trump sin utilfredshed med Israel og sagde, at både Tel Aviv og Teheran havde overtrådt våbenhvilen.

Ifølge israelske kilder er mindst 29 mennesker blevet dræbt og flere hundrede såret i iranske missilangreb.