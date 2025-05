Ifølge russiske myndigheder har ukrainske angreb dræbt seks personer, herunder tre journalister, i Luhansk-regionen. Samtidig rapporterer Ukraine om 90 sårede, herunder 17 børn, efter russiske angreb på Sumy-regionen.

Det sker, mens USA meddeler, at forhandlingerne i Saudi-Arabien skrider godt frem, og at en positiv udmelding snart kan forventes.

Ifølge en russisk efterforskningskomité mandag blev Izvestia-journalisten Alexander Fedorchak samt kameramand Andrey Panov og chauffør Alexander Sirkeli fra Zvezda TV dræbt i det ukrainske angreb. Komitéen har indledt en strafferetlig efterforskning af hændelsen.

En 14-årig dreng og en korrespondent for det russiske nyhedsbureau TASS, Mikhail Skuratov, blev også såret af granatsplinter.

Den russiske udenrigsministeriets talskvinde, Maria Zakharova, fordømte kraftigt Ukraines handlinger og lovede at søge en reaktion fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) og FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO).

FN’s generalsekretær udtalte i en separat erklæring, at organisationen er imod drab på journalister og ønsker, at sådanne hændelser undersøges grundigt.

Ofrene i Ukraine

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj har oplyst, at russiske angreb ramte en skole og beboelsesejendomme.

“Der er mange sårede – indtil videre kender vi til næsten 90 personer, herunder 17 børn”, sagde Zelenskyj i sine daglige videomeddelelser og tilføjede, at redningsoperationer stadig pågår.

Han understregede, at “skole- og beboelsesbygninger var angrebets epicenter”, men tilføjede, at børnene ‘heldigvis’ befandt sig i beskyttelsesrum.

Fremskridt i forhandlingerne

Trods de seneste tab meddeler USA, at forhandlingerne i Saudi-Arabien skrider godt frem.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters melder en kilde fra Det Hvide Hus, at de amerikansk-ledede forhandlinger mellem Ukraine og Rusland i Riyadh forløber positivt, og at en vigtig udmelding snart kan ventes.

“Forhandlingerne, der faciliteres af Trump-administrationens tekniske hold i Riyadh, går ekstremt godt, og alle parter har arbejdet dag og nat. Vi forventer en positiv udmelding inden længe”, sagde kilden.