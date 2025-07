Brasiliens præsident insisterede søndag på, at verden må handle for at stoppe Israels folkedrab i Gaza, da ledere fra 11 BRIKS-lande mødtes i Rio.

“Vi kan ikke forholde os passive over for det folkedrab, Israel begår i Gaza – de vilkårlige drab på uskyldige civile og brugen af sult som våben i krig”, sagde præsident Luiz Inácio Lula da Silva til ledere fra blandt andet Kina og Indien.

Udtalelserne faldt samtidig med, at våbenhvileforhandlinger mellem Israel og Hamas blev genoptaget i Doha, og presset stiger for at få afsluttet den 22 måneder lange brutale israelske krig mod den lille palæstinensiske enklave.

Globalisering “forældet”

I mellemtiden erklærede Ruslands præsident Vladimir Putin under topmødet, at den liberale model for globalisering er ved at miste sin relevans.

I en live videotale opfordrede han BRIKS-landene til at udbygge samarbejdet inden for blandt andet naturressourcer, logistik, handel og finans.