Israels oppositionsleder Yair Lapid kalder landets nylige angreb på Syrien for “unødvendigt og forhastet” og retter skarp kritik mod premierminister Benjamin Netanyahus regering. I samme omgang gentager han sin opfordring til at udskrive valg hurtigst muligt.

I et interview med Israels hærradio mandag kritiserede Lapid angrebet og antydede, at Israel handler uden nogen klar regional strategi.

“Det virkede som om, vi var berusede af magt. Nu angriber vi hvor som helst i Mellemøsten uden nogen klar politik”, sagde han.

Udtalelsen henviser til Israels nylige luftangreb mod syriske militære positioner og infrastruktur i Damaskus, som regeringen hævder skulle beskytte drusiske samfund.

Lapid, der leder partiet Yesh Atid, opfordrede også til at fremskynde valg:

“Alle siger, at når vi vender tilbage fra sommerferien, går vi direkte til valg. Vi er nødt til at gå til valg for at redde os selv fra denne frygtelige regering”.

Knesset holder sommerpause fra 27. juli til oktober, hvor parlamentets arbejde ligger stille.

Selvom den nuværende regerings periode formelt udløber næste år, kan valg udskrives før tid, hvis et flertal i Knesset støtter det, eller hvis Netanyahu selv vælger at opløse parlamentet.

Netanyahu har indtil videre afvist alle opfordringer til valg og henviser til krigen mod Gaza som årsag til at undgå politisk uro. Tidligere på måneden forsøgte oppositionen at fremme et forslag om at opløse Knesset, men det lykkedes ikke at sikre flertal.

Den 13. juli brød der kampe ud mellem beduinstammer og bevæbnede drusiske grupper i Sweida i det sydlige Syrien. Israels luftangreb kom få dage senere, men flere drusiske ledere i Syrien afviste udenlandsk indblanding og gentog deres støtte til en samlet syrisk stat.

Israels militære aktivitet i regionen er blevet markant mere aggressiv siden Bashar al-Assads styre kollapsede i december.