Turkish Airlines har meddelt, at de har genoptaget flyvninger til Syrien efter en pause på 11 år.

Den første flyvning fløj fra Istanbul til Damaskus torsdag, hvor mange syrere udtrykte glæde over at vende tilbage til deres hjemland efter mange år i eksil.

Mindst 350 personer var ombord på flyet, nogle af dem med det syriske flag.

Passageren Fatma Zehra fortalte journalister, at hun kom til Tyrkiet, da hun var kun to år gammel, og at hun var meget spændt på at vende tilbage med sin familie til sit fødeland.

Zehra, der nu er 14 år, sagde: “Jeg har aldrig set mit land. Jeg er så spændt på at se det for første gang. Vi skal fra Damaskus til Aleppo. Jeg skal møde min bedstemor der”.

Omkring 4 millioner syrere søgte tilflugt i nabolandet Tyrkiet under borgerkrigen.

Ahmet Kiraz, en anden passager, fortalte, at han kom til Tyrkiet i 2012, byggede en tilværelse ved at studere og arbejde, og havde aldrig forventet at vende tilbage til Syrien.

“Vi troede, vi aldrig ville komme tilbage”, sagde han og tilføjede: “Men da muligheden opstod, blev vi så glade. Jeg vender tilbage til mit land på den første flyvning. Det føles som en drøm”.