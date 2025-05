EU’s øverste leder kritiserede tirsdag den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at pålægge 25 procent told på stål- og aluminiumimport fra den 12. marts og lovede gengældelse.

“EU vil handle for at beskytte sine økonomiske interesser. Vi vil beskytte vores arbejdere, virksomheder og forbrugere”,sagde von der Leyen i en erklæring som reaktion på USA’s toldbeslutning.

“Told er skatter – dårlige for erhvervslivet, endnu værre for forbrugerne”, tilføjede hun.

“Uberettigede toldsatser på EU vil ikke forblive ubesvarede. De vil udløse faste og proportionale modsvar”.

I Tyskland, som er EU’s største økonomi, udtalte forbundskansler Olaf Scholz til parlamentet, at “hvis USA ikke giver os noget valg, så vil Den Europæiske Union reagere samlet”, og tilføjede, at “i sidste ende koster handelskrige altid velstand for begge parter”.