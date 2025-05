USA er begyndt at trække hundredvis af tropper ud af det nordøstlige Syrien, rapporterer New York Times.

Med henvisning til to højtstående amerikanske embedsmænd skriver avisen torsdag, at militæret lukker tre af sine otte mindre baser i det nordøstlige Syrien og reducerer antallet af udstationerede soldater fra 2.000 til omkring 1.400.

Embedsmændene oplyser, at amerikanske kommandører vil vurdere, om der skal foretages yderligere reduktioner efter 60 dage.

En af embedsmændene fortæller, at det er blevet anbefalet at beholde mindst 500 soldater i Syrien.

Ifølge rapporten har præsident Donald Trump udtrykt “dyb skepsis” over for at fastholde amerikanske styrker i Syrien.

I slutningen af januar udtalte Trump, at USA “vil træffe en beslutning” om tropperne i Syrien, efter at en rapport antydede, at han havde til hensigt at beordre en tilbagetrækning.

“Jeg ved ikke, hvem der sagde det, men vi vil træffe en beslutning om det”, sagde Trump til journalister i Det Hvide Hus. “Vi er ikke involveret i Syrien. Syrien har sine egne problemer. De har rigeligt med kaos derovre. De har ikke brug for, at vi også blander os”.

Indtil videre sker tilbagetrækningen, der begyndte torsdag, på baggrund af anbefalinger fra militære ledere om at lukke og sammenlægge baser — en beslutning, der er blevet godkendt af Pentagon og dets centrale kommando, skriver NYT.

Ifølge NYT er de nuværende nedskæringer, der startede torsdag, baseret på feltkommandanternes anbefalinger om at lukke og konsolidere baser, og er blevet godkendt af Pentagon og dets centrale kommando.