Ulovlige israelske bosættere har intensiveret deres indtrængen i Al-Aqsa-moskéens område i det besatte Østjerusalem under den islamiske hellige måned Ramadan, samtidig med at palæstinensiske troende møder restriktioner for adgang til det omstridte sted.

Afdelingen for Islamiske Waqf i Jerusalem meddelte onsdag, at 237 bosættere trængte ind i moskéens gårde, beskyttet af israelsk politi. Bosætterne gik ind i moskéen gennem den vestlige Al Mugharbah-port, en rute, der ofte bruges under sådanne indtrængen, tilføjede de.

Samtidig udførte omkring 80.000 palæstinensere Tarawih-bønnen i Al-Aqsa-moskéen tirsdag aften trods israelske restriktioner. Tarawih-bønnen er en frivillig bøn, der udføres under fastemåneden Ramadan efter Isha, den sidste aftenbøn.

En bredere israelsk politik

Siden Ramadan begyndte, har Israel begrænset adgangen for palæstinensiske troende fra den besatte Vestbred til moskéen, idet kun palæstinensere fra Østjerusalem og Israels palæstinensiske borgere får adgang til stedet.

Palæstinensere ser disse restriktioner som en del af en bredere israelsk politik for at jødisere Østjerusalem, herunder Al-Aqsa-moskéen, og slette dens arabiske og islamiske identitet.

Al-Aqsa-moskéen er verdens tredjehelligste sted for muslimer. Jøder kalder området for Tempelbjerget og hævder, at det var stedet for to jødiske templer i oldtiden.

Israel besatte Østjerusalem, hvor Al-Aqsa ligger, under Seksdageskrigen i 1967. I 1980 annekterede Israel hele byen, en handling, der aldrig er blevet anerkendt af det internationale samfund.

Den Internationale Domstol erklærede i juli sidste år, at Israels langvarige besættelse af palæstinensiske områder er ulovlig og krævede evakuering af alle bosættelser på Vestbredden og i Østjerusalem.