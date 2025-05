USA’s præsident Donald Trump har omtalt Tyrkiet som “et godt sted” og rost præsident Recep Tayyip Erdogan som “en god leder”.

Trump kom med udtalelsen i Det Hvide Hus under et møde med ambassadørkandidater tirsdag, hvor hver kandidat præsenterede sig selv og deres respektive lande.

Da Tom Barrack, nomineret til ambassadørposten i Tyrkiet, talte om landet, fremhævede han dets historiske betydning.

“Tyrkiet er en af de mest antikke civilisationer”, sagde Barrack.

Som svar bemærkede Trump: “Godt sted, god leder også”.

Trump annoncerede Barracks nominering til ambassadørposten i december.

Erdogan udtalte mandag, at forholdet til USA kan få “betydeligt momentum”.

“Jeg mener, at vi bør og vil opnå dette for vores regions skyld – på trods af alle udfordringer, særligt lobbyer, der forsøger at forgifte samarbejdet mellem de to lande”, sagde Erdogan til journalister efter et regeringsmøde.