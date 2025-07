Irans præsident Masoud Pezeshkian udtalte i et interview offentliggjort mandag, at Israel – som sidste måned udkæmpede en 12-dages krig med Iran – havde forsøgt at likvidere ham.

“Ja, de prøvede. De handlede målrettet, men de mislykkedes”, sagde Pezeshkian til den amerikanske journalist og mediepersonlighed Tucker Carlson, da han blev spurgt, om han mente, at Israel havde forsøgt at tage hans liv.

“Det var ikke USA, der stod bag attentatforsøget mod mig. Det var Israel. Jeg befandt mig i et møde … de forsøgte at bombe området, hvor mødet fandt sted”, sagde han ifølge en oversættelse fra persisk og henviste til et angiveligt attentatforsøg under den nylige krig.

Den 13. juni iværksatte Israel en hidtil uset bombekampagne mod Iran, hvor højtstående militærledere, civile og atomforskere blev dræbt.

Angrebene fandt sted få dage før et planlagt møde i atomforhandlingerne mellem Teheran og Washington, som begyndte den 12. april.

Ifølge Iran blev over 900 mennesker dræbt i Iran under konflikten.

Israels angreb udløste bølger af gengældelsesangreb med droner og missiler, der ifølge israelske myndigheder dræbte 28 personer i Israel.

Den 12 dage lange krig mellem Iran og Israel omfattede også amerikanske angreb mod iranske atomanlæg i Fordow, Isfahan og Natanz.

I interviewet med Tucker Carlson udtalte Pezeshkian, at Iran ikke har noget imod at genoptage atomforhandlingerne – så længe der kan genetableres tillid mellem landene.

“Vi ser ingen problemer i at vende tilbage til forhandlingsbordet”, sagde den iranske præsident.

“Men der er en forudsætning … Hvordan kan vi igen stole på USA? Hvis vi genoptager forhandlingerne – hvordan kan vi så være sikre på, at Israel ikke endnu en gang får grønt lys til at angribe os midt under forløbet?”, tilføjede han.