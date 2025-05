En højere andel af udlændinge i Tyskland fører ikke til en højere kriminalitetsrate, konkluderede et forskningsinstitut tirsdag.

I en analyse af politiets statistikker fra 2018 til 2023 fandt IFO-instituttet “ingen sammenhæng mellem en stigende andel af udlændinge i en bydel og den lokale kriminalitetsrate”, udtalte forsker Jean-Victor Alipour og tilføjede, at dette også gælder for flygtninge.

I sidste uge kørte en afghansk migrant sin bil ind i en menneskemængde i München, hvor over 30 personer blev såret, og to senere døde. Anklagemyndigheden mistænker, at han var motiveret af en ekstremistisk ideologi.

I deres analyse tog IFO højde for, at udlændinge optræder hyppigere i kriminalitetsstatistikkerne i forhold til deres andel af befolkningen.

Årsagen er, at migranter oftere bosætter sig i større byområder, hvor kriminalitetsraten allerede er strukturelt højere – også blandt tyskere, forklarede instituttet.