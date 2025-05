Den britiske udenrigsminister David Lammy vil under sit besøg i Ukraine annoncere yderligere 68,7 millioner dollars i finansiel støtte for at sætte landet i den “stærkest mulige position”.

Under sit besøg onsdag, hans andet siden han blev udenrigsminister sidste år, vil Lammy mødes med præsident Volodymyr Zelenskyj og andre regeringsrepræsentanter for at drøfte, hvordan Storbritannien og internationale partnere fortsat kan støtte Ukraine.

Lammys besøg finder sted, mens Kiev forsøger at etablere tætte relationer med den nye administration under USA’s præsident Donald Trump, der har erklæret, at han ønsker en hurtig afslutning på den næsten tre år lange krig med Rusland.

“Vores støtte til Ukraine forbliver urokkelig”, udtalte Lammy. “Vi er fast besluttede på at sætte Ukraine i den stærkest mulige position – både i dets kamp mod Rusland og i tiden efter”.

Udenrigsministeriet oplyste, at Storbritannien vil yde tre millioner pund til levering af ukrainsk korn og andre fødevarer til Syrien, som Ukraine ønsker at genoprette forbindelser med efter afsættelsen af Bashar al-Assad, en nær allieret af Rusland.

Ukraine, der er en global producent og eksportør af korn og oliefrø, sendte sin første fødevarehjælp til Syrien i december.

Som en del af den nye finansielle pakke vil 17 millioner pund gå til innovative energiprojekter, 10 millioner til at hjælpe genopretningen af ukrainske virksomheder, og 25 millioner til at støtte familie- og lokalsamfundsbaserede tjenester, oplyste udenrigsministeriet.

Storbritannien har indtil videre ydet 977 millioner pund i støtte til Ukraine og regionen, siden Rusland iværksatte sin storstilede invasion af landet i februar 2022. Derudover har Storbritannien forpligtet sig til at yde tre milliarder pund i årlig militær støtte, så længe det er nødvendigt.