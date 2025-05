Næsten 1700 brandfolk kæmper mod Japans største skovbrand i tre årtier, oplyste myndighederne mandag. Omkring 4600 indbyggere er blevet anbefalet at evakuere.

Én person døde i sidste uge i branden i den nordlige Iwate-region, som følger rekordlavt nedbør i området og sidste års rekordvarme sommer i Japan.

Branden nær byen Ofunato har siden torsdag hærget omkring 2100 hektarer, oplyste Japans Brand- og Katastrofestyrelse mandag.

Brandfolk fra 14 japanske regioner, herunder enheder fra Tokyo, bekæmper nu ilden, mens 16 helikoptere – inklusive militære – forsøger at slukke flammerne. Skovbranden menes at have beskadiget 84 bygninger, men detaljerne er endnu ikke på plads, ifølge myndighederne søndag.

Omkring 2000 personer har forladt området for at bo hos venner eller familie, mens mere end 1200 er blevet evakueret til nødhjælpscentre, oplyste embedsmænd.

Tidlige morgenvideoer fra Ofunato på den nationale tv-kanal NHK viste orange flammer tæt på bygninger og hvid røg, der steg op i luften.

Antallet af skovbrande i Japan er faldet siden højden i 1970’erne, ifølge regeringens data. Men i 2023 var der omkring 1300 brande på landsplan, især mellem februar og april, hvor luften er tør, og vinden tager til.

Ofunato fik kun 2,5 millimeter regn i februar, hvilket slog den tidligere rekord for måneden på 4,4 millimeter i 1967 og lå langt under det sædvanlige gennemsnit på 41 millimeter.