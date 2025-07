Storbritanniens udenrigsminister David Lammy udtalte tirsdag, at Storbritannien er parat til at indføre yderligere sanktioner mod Israel, hvis en våbenhvile i det belejrede Gaza ikke falder på plads inden for de kommende uger.

Under en høring i parlamentets udenrigsudvalg sagde Lammy, at regeringen er villig til at “gå længere” i sine tiltag mod Israel, hvis den humanitære situation fortsat forværres.

“Vil regeringen tage skrappere midler i brug mod Israel, hvis vi ikke inden for de næste uger får den våbenhvile, vi alle håber på?” spurgte Labour-parlamentsmedlem Alex Ballinger.

“Ja, det vil vi”, svarede Lammy.

Udmeldingen kommer efter et koordineret sanktionsinitiativ sidste måned, hvor Storbritannien, Australien, Canada, New Zealand og Norge indførte sanktioner mod de israelske ministre Itamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrich for det, London kaldte “grove krænkelser” af menneskerettighederne i Gaza. Sanktionerne omfattede indrejseforbud og indefrysning af aktiver.

Mens presset på Storbritannien vokser – heriblandt fra prominente Labour-medlemmer og fagforeninger – for at anerkende Palæstina som stat, afviste Lammy at fastsætte en konkret tidsplan.

“Jeg vil ikke binde mig til en kalender blot for at levere et godt soundbite”, sagde han og tilføjede, at forhandlingerne om våbenhvile er skrøbelige, og at enhver anerkendelse bør vurderes ud fra, om den skaber reel forandring på jorden.

Han understregede, at selvom lande som Irland, Spanien og Norge for nylig har anerkendt Palæstina, har det ikke forhindret Israels fortsatte annektering af områder på Vestbredden – hvilket antyder, mener Lammy, at anerkendelse i sig selv ikke rykker på fredsprocessen.

Israels folkemord i Gaza

Siden oktober 2023 har Israel dræbt over 57.500 palæstinensere i Gaza, størstedelen kvinder og børn.

Ifølge det palæstinensiske nyhedsbureau WAFA frygtes omkring 11.000 personer at være begravet under ruinerne af sønderbombede boliger.

Flere eksperter vurderer dog, at det reelle dødstal kan være markant højere – helt op mod 200.000.

Under folkemordet har Israel reduceret størstedelen af Gazas infrastruktur til ruiner og drevet næsten hele befolkningen på flugt.

Samtidig har Israel blokeret for livsnødvendig nødhjælp og kun givet grønt lys til én omstridt, USA-støttet nødhjælpsorganisation – en aktør, som ifølge kritikere er oprettet for at undgå FN’s nødhjælpssystem og er blevet beskrevet som en “dødsfælde.”