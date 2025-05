vDen tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan mødtes tirsdag med Malaysias premierminister Anwar Ibrahim, hvor de to ledere udtrykte håb om en fordobling af den bilaterale handel over de kommende år.

Erdogan besøgte Malaysia som en del af sin officielle rundrejse, der også inkluderer Indonesien og Pakistan.

Tyrkiet og Malaysia har konsekvent støttet hinanden i vigtige internationale spørgsmål, herunder Israels blodige krig mod Gaza.

Her er et hurtigt overblik over forholdet mellem Tyrkiet og Malaysia, som går flere århundreder tilbage:

Historiske og kulturelle bånd

Forholdet mellem Tyrkiet og Malaysia går tilbage til det 16. århundrede og Det Osmanniske Rige.

Efter den portugisiske invasion af Malaccasultanatet i 1511 søgte malaysiske herskere osmannisk støtte mod europæiske kolonimagter. Selvom direkte osmannisk intervention var begrænset, fungerede den islamiske stormagt som en inspirationskilde for den malajiske verden.

I det 19. århundrede blev båndene yderligere styrket, da Sultan Abu Bakar af Johor besøgte Istanbul og dannede tætte relationer med Sultan Abdulhamid II. Disse forbindelser førte til kulturelle udvekslinger og et varigt venskab mellem osmanniske Tyrkiet og de malaysiske sultanater.

Indflydelse på lovgivning og uddannelsessystemer

Det Osmanniske Riges retssystem påvirkede den malaysiske verden, især Johor-sultanatet.

Mecelle Ahkam Johor, et kodeks implementeret i slutningen af det 19. århundrede, var direkte inspireret af den osmanniske Mecelle, en af de første omfattende kodifikationer af islamisk civilret.

Denne indflydelse begrænsede sig ikke kun til lovgivning. Intellektuelle og uddannelsesmæssige fremskridt under både Det Osmanniske Rige og den tyrkiske republik tjente som modeller for uddannelsesreformer i Malaysia og styrkede de akademiske bånd mellem de to lande.

Diplomatiske relationer efter uafhængighed

Efter Malaysias uafhængighed i 1957 blev de diplomatiske bånd til Tyrkiet officielt etableret i 1964. Siden har forholdet udviklet sig markant med hyppige diplomatiske besøg på højt niveau.

Tyrkiet har støttet Malaysia i forskellige internationale fora, herunder Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), hvilket yderligere har styrket deres partnerskab.

Økonomisk og handelsmæssigt samarbejde

Tyrkiet og Malaysia har opbygget stærke økonomiske relationer. Frihandelsaftalen mellem de to lande, underskrevet i 2014 og implementeret i 2015, markerede en milepæl i deres økonomiske samarbejde.

Den bilaterale handel er steget støt, og begge lande har investeret i sektorer som fremstilling, teknologi og infrastrukturudvikling.

Malaysiske virksomheder har udvidet deres tilstedeværelse i Tyrkiet, mens tyrkiske virksomheder har deltaget i store byggeprojekter i Malaysia.

Forsvars- og teknologipartnerskaber

Forsvarspartnerskabet er blevet en vigtig del af relationerne mellem Tyrkiet og Malaysia, som har samarbejdet om forsvarsteknologi og udvikling af avancerede militære systemer.

Tyrkiske forsvarsfirmaer, herunder ASELSAN og Roketsan, har leveret teknologisk ekspertise og udstyr for at styrke Malaysias forsvarskapaciteter.