Grønlands naalakkersuisoq (minister) for børn, unge og familer, Maasi Pedersen, har i et åbent brev opfordret den danske regering til at omgøre sin nylige beslutning om at afvise en erstatningsanmodning fra nogle af Grønlands “stjålne børn”.

Fire personer af grønlandsk ophav har bedt den danske regering om erstatning for den måde, deres adoption i 1950’erne og 1970’erne foregik på.

Kravet bygger på, at deres menneskerettigheder blev krænket under adoptionsforløbet.

De pågældende tilhører en større gruppe af grønlandske børn, som ifølge forskning blev adopteret af danske familier under uklare forhold.

I sidste uge fik gruppen og deres advokat besked om, at deres anmodning om godtgørelse altså var blevet afvist.

I et brev fra Socialministeriet lød det, at adoptionerne foregik med forældrenes formelle samtykke.

Gruppens advokat, Mads Pramming, vil dog tage sagen videre til retten.

Og nu har Maasi Pedersen også meldt sig ind i kampen, med et opråb til socialminister Sophie Hæstorp Andersen (S).

I brevet skriver Pedersen, at det er “veldokumenteret, at adoptionerne fandt sted uden gyldigt samtykke fra de biologiske forældre”.

Han opfordrer ministeret og den danske regering til at genoptage sagen og anerkende “det svigt, som både de (de adopterede, red.) og deres familier har været udsat for”.