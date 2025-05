Canadas Liberale Parti valgte søndag Mark Carney som deres nye leder – og dermed landets næste premierminister – med et overvældende flertal.

Carney, 59, sikrede sig ifølge den endelige optælling 85,9 procent af stemmerne i partiets formandsvalg.

Den tidligere centralbankchef er kendt for at håndtere kriser og står nu over for sin største udfordring til dato – at navigere Canada gennem USA’s præsident Donald Trumps toldbarrierer.

Det Liberale Parti annoncerede Carney som Justin Trudeaus efterfølger, efter at partimedlemmerne havde stemt ved et nomineringsvalg. Trudeau trak sig i januar efter næsten et årti ved magten, efter at hans popularitet var dalet markant.

Carney er en politisk outsider, der aldrig har besiddet et folkevalgt embede – noget der normalt ville have knust hans chancer i Canada. Men hans distance til Trudeau og en højt profileret bankkarriere viste sig at være en fordel. Carney hævder, at han er den eneste, der er forberedt på at håndtere Trump.

Carney, der fik flest støtteerklæringer i partiet og rejste flest midler blandt de fire liberale kandidater, bliver den første canadiske premierminister nogensinde uden parlamentarisk eller ministeriel erfaring.

Han mener, at Canada skal svare igen på Trumps toldsatser med en dollar-for-dollar-strategi og i mellemtiden diversificere sine handelsrelationer.

Ved det næste valg, som senest skal afholdes den 20. oktober, skal hans parti op imod det officielle oppositionsparti, De Konservative, hvis leder, Pierre Poilievre, er en erfaren politiker med begrænset international erfaring.