Mindst 25 mennesker er blevet dræbt, og 26 er såret i Bolivia, da den bus, de rejste i, styrtede ned i en kløft efter at være kollideret med en pickup, oplyser efterforskere.

Mandagens ulykke var den anden på få dage i den sydlige Potosí-region, der har kostet dusinvis af liv – og den tredje inden for en måned.

Lørdag døde mindst 37 personer, da en bus på vej til Oruro-karnevalet, en af Latinamerikas største festivaler, kolliderede med en anden bus nær byen Uyuni.

Mandagens ulykke fandt sted omkring 90 kilometer nord for byen Potosí og involverede også festivaldeltagere fra Oruro – denne gang folk, der forlod den andinske by efter weekendens festligheder.

Efterforskerne mistænker, at føreren af pickup-vognen forårsagede ulykken ved at krydse over i den modsatte vejbane, hvor han kolliderede med bussen.

Pickupens fører blev anholdt på hospitalet, hvor han blev behandlet for sine skader, oplyste politiets talsmand Limberth Choque til AFP.

Anklagemyndigheden oplyste, at han efterforskes for muligt manddrab og for at have forårsaget alvorlig skade.

Spirituskørsel

Føreren af den ene bus i weekendens ulykke havde drukket og kørte med høj hastighed, da han kørte over i den modsatte vejbane, oplyste anklagerne.

Blandt de dræbte var seks udlændinge – fem peruvianere og en treårig tysk pige.

Voldsomme trafikulykker er ikke en sjældenhed på Bolivias veje.

Ifølge regeringens data mister i gennemsnit 1400 mennesker hvert år livet i trafikulykker i det sydamerikanske land med cirka 12 millioner indbyggere.

Potosí tegner sig for 10,6 procent af alle trafikulykker med dødsfald i Bolivia, ifølge det bolivianske Observatory of Citizen Security.

Den 17. februar døde mindst 30 personer, da en bus styrtede 800 meter ned i en afgrund uden for Potosí.

Myndighederne mistænker høj fart som årsagen til den ulykke.

I januar blev 19 mennesker dræbt, da en bus kørte af vejen, også nær Potosí.