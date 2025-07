Mindst 86 palæstinensere – heraf 76 børn – har mistet livet som følge af sult og underernæring, forårsaget af Israels blokade, der siden oktober 2023 har forhindret nødhjælp i at nå frem til det belejrede Gaza. Det oplyser det lokale sundhedsministerium søndag.

“Hungersnøden har dræbt 86 mennesker i Gaza, herunder 76 børn”, lyder det i ministeriets erklæring, som betegner krisen som “en stille massakre”. Ministeriet holder både Israel og det internationale samfund ansvarlige for de forværrede humanitære forhold i enklaven.

Sundhedsministeriet tilføjede, at 18 mennesker er døde af sult i løbet af det seneste døgn, og opfordrer til en øjeblikkelig åbning af grænseovergangene for at sikre adgang for fødevarer og medicin.

Israel har siden 2. marts lukket alle grænseovergange til Gaza, hvilket har afskåret befolkningen fra humanitær hjælp og accelereret hungersnøden.

Israels folkemord i Gaza

Ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza har Israel dræbt næsten 59.000 palæstinensere – hovedsageligt kvinder og børn – under folkemordet i den belejrede enklave.

Cirka 11.000 mennesker frygtes at være begravet under murbrokkerne af sønderbombede hjem, ifølge det palæstinensiske nyhedsbureau WAFA.

Uafhængige eksperter vurderer, at det reelle dødstal kan være langt højere – op mod 200.000.

Under folkemordet har Israel ødelagt størstedelen af Gaza og fordrevet stort set hele befolkningen.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol (ICC) arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og den tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Derudover står Israel anklaget for folkedrab ved Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag.