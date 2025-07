Driftsforberedelserne er nu officielt i gang på den første reaktorenhed ved Akkuyu-atomkraftværket, Tyrkiets første atomkraftanlæg. Det markerer dermed én af de sidste faser før fuld idriftsættelse, oplyser projektets russiske partner.

Anton Dedusenko, bestyrelsesformand for Akkuyu Nuclear JSC og generaldirektør for Rusatom Energy International, udtalte tirsdag til nyhedsbureauet RIA Novosti, på sidelinjen af messen Nuclear Power Plant Expo and Summit (NPPES) i Istanbul, at “alle reaktorens systemer netop nu gennemgår en række kontroloperationer som led i idriftsættelsen”.

“Idriftsættelsen af en reaktorenhed er en flertrinsproces. Vi befinder os i en af de sidste forberedelsesfaser for Enhed 1”, forklarede han. “Alle systemer og komponenter bringes i driftsklar stand og gennemgår nøje sikkerhedskontrol i henhold til atomare sikkerhedskriterier”.

I marts blev bygge- og installationsarbejdet på den første enhed afsluttet. Den russiske vicepremierminister, Alexander Novak, udtalte sidste måned, at idriftsættelsen af Enhed 1 forventes at finde sted inden for et år.

Akkuyu-værket, der ligger i den sydlige Mersin-provins, opføres med russisk støtte efter en Build-Own-Operate-model – den første af sin slags i den globale atomenergisektor.

Anlægget får i alt fire russiskdesignede VVER-1200 Generation 3+-reaktorer, hver med en kapacitet på 1.200 megawatt. Reaktorerne forventes taget i brug med ét års mellemrum.

Ved fuld drift forventes kraftværket at dække omkring 10 procent af Tyrkiets samlede elforbrug. Værket har en forventet levetid på mindst 60 år, med mulighed for forlængelse på yderligere 20 år.

Ud over Akkuyu planlægger Ankara også nye atomkraftværker i Sinop og i den nordvestlige Thrakien-region. Det langsigtede mål er at nå op på 20.000 megawatt installeret atomkapacitet inden 2050.