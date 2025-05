Personlige oplysninger og adgangskoder til højtstående amerikanske sikkerhedsfolk er blevet lækket online, rapporterer det tyske magasin Der Spiegel.

Blandt de berørte er national sikkerhedsrådgiver Mike Waltz, direktør for de nationale efterretningstjenester Tulsi Gabbard og forsvarsminister Pete Hegseth, skriver mediet.

Ved hjælp af kommercielle søgemaskiner og allerede lækkede kundedata på internettet har Der Spiegel-journalister angiveligt fundet mobilnumre, e-mailadresser og adgangskoder knyttet til disse embedsmænd.

“Der Spiegel-journalister var i stand til at finde mobilnumre, e-mailadresser og endda nogle adgangskoder tilhørende topembedsmændene”, lyder det fra det tyske medie.

Der Spiegel oplyser, at de fleste af disse numre og e-mailadresser stadig er i brug, og at nogle af dem er koblet til sociale medier eller apps, der sporer brugernes placeringer.

Telefonnumrene til Waltz og Gabbard var angiveligt tilknyttet WhatsApp og Signal, hvilket udsatte dem for potentiel plantning af spionsoftware

Hegseths telefonnummer og e-mailadresse var “særligt lette” at få fat i, siger Der Spiegel, og det lyder, at den samme e-mail blev brugt for blot nogle dage siden i kølvandet på den kontroversielle Signal-gruppechat.

“Undersøgelsen har afsløret endnu et alvorligt, hidtil ukendt sikkerhedsbrud på allerhøjeste niveau i Washington”, lyder det videre, og magasinet tilføjer, at “fjendtlige efterretningstjenester kan bruge disse offentligt tilgængelige oplysninger til at hacke de berørtes kommunikation ved at installere spionsoftware på deres enheder. Det er derfor tænkeligt, at udenlandske agenter havde indsigt i gruppechatten på Signal, hvor Gabbard, Waltz og Hegseth diskuterede et militært angreb”.

Eftervirkninger af Signalgate-skandalen

Afsløringerne følger en separat rapport fra det amerikanske magasin The Atlantic, hvor chefredaktør Jeffrey Goldberg sagde, at han ved en fejl blev tilføjet til en Signal-gruppechat, hvor højtstående embedsmænd diskuterede amerikanske luftangreb mod Houthi-bevægelsen i Yemen.

Ifølge Goldberg inkluderede gruppen Waltz, Gabbard, Hegseth, udenrigsminister Marco Rubio, senior præsidentrådgiver Stephen Miller og andre.

Den 15. marts, hvor angrebene fandt sted, sagde Goldberg, at chatten indeholdt operationelle detaljer – herunder tilsigtede mål og typer af våben, der skulle bruges – og senere, da angrebene blev udført, blev chatten fyldt med lykønskningsbeskeder og emojis, hvilket bekræftede hans mistanke om, at tråden var ægte. Han forlod chatten den følgende dag.

Embedsmænd benægter, at klassificeret materiale blev delt i gruppechatten. Men oppositionspolitikere og nogle republikanere har udtrykt bekymring over det tilsyneladende brud på operationel sikkerhed.

At håndtere nationale forsvarsoplysninger uden for sikre, autoriserede kanaler er en strafbar handling ifølge amerikansk lovgivning.