Svenske anklagemyndigheder har udmeldt, at de har indledt en foreløbig efterforskning af mistænkt grov “sabotage” og har beordret tilbageholdelsen af et skib i Østersøen, som menes at have beskadiget et undersøisk fiberoptisk kabel, der forbinder Letland med den svenske ø Gotland.

“Flere myndigheder, herunder politiet, kystvagten og forsvaret, er involveret i efterforskningen”, udtalte senioranklager Mats Ljungqvist ifølge en pressemeddelelse søndag aften.

Den svenske kystvagt har bekræftet over for Expressen, at de befinder sig ved skibet, som er identificeret som Vezhen.

“Vi er direkte på stedet med det beslaglagte skib og iværksætter de foranstaltninger, som anklageren har besluttet”, lød det fra Mattias Lindholm, talsmand for Kystvagten.

Ifølge data fra Vesselfinder afgik skibet fra den russiske havn Ust-Luga flere dage tidligere og sejlede mellem Gotland og Letland på det tidspunkt, hvor skaden menes at være sket.

Letlands statsejede radio- og tv-center meddelte søndag, at det registrerede forstyrrelser i datatransmissionen på kablet, der løber fra byen Ventspils til Gotland, og at man havde konkluderet, at der var sket et brud.

‘Eksterne kræfter’

Mediestationen oplyste, at den var i stand til at opretholde driften via alternative dataforbindelser, mens kablerne blev forsøgt repareret.

“På nuværende tidspunkt er der grund til at tro, at kablet er betydeligt beskadiget, og at skaden er forårsaget af eksterne kræfter”, sagde Vineta Sprugaine, kommunikationschef hos LVRTC, ifølge den lettiske statskanal LSM.

Letlands premierminister Evika Siliņa skrev på X, at hendes regering arbejder sammen med “svenske allierede og NATO om at efterforske hændelsen, patruljere området og inspicere fartøjer, der befandt sig i området”.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson skrev på X, at mindst ét kabel tilhørende en “lettisk enhed” menes at være beskadiget, og at han har været “i tæt kontakt” med Siliņa hele søndagen.

Søndagens kabelbrud kommer i kølvandet på en række hændelser, der har skærpet frygten for russisk sabotage og spionage i den strategiske region. Der har tidligere været rapporteret om brud på datakabler på Østersøens havbund.

Tidligere i denne måned indledte NATO en ny mission, “Baltic Sentry”, som omfatter fregatter, maritime overvågningsfly og droner, der ifølge forsvarsalliancen har til formål at styrke “overvågning og afskrækkelse” i Østersøen og beskytte undersøiske kabler og rørledninger.