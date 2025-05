Tadsjikistans præsident Emomali Rahmon og Kirgisistans præsident Sadyr Japarov skal underskrive en grænseaftale den 12. marts.

Rahmon aflægger et statsbesøg i Kirgisistan onsdag for at føre bilaterale samtaler med Japarov og andre højtstående embedsmænd, oplyste det kirgisiske præsidentskab i en erklæring.

“Der er planer om at vedtage en fælles erklæring… og underskrive aftalen om statsgrænsen mellem Kirgisistan og Tadsjikistan samt andre bilaterale dokumenter”, hedder det i erklæringen.

Aftalen markerer et betydeligt skridt mod at dæmpe de langvarige spændinger mellem de to centralasiatiske naboer, der gennem årene har oplevet sporadiske grænsesammenstød.

Den kirgisisk-tadsjikiske grænse, der strækker sig over 970 kilometer, har været et stridspunkt siden Sovjetunionens sammenbrud, hvor talrige uenigheder om land og adgang til ressourcer har ført til konflikter i grænsesamfundene.