Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan sagde søndag i en telefonsamtale med De Forenede Arabiske Emiraters præsident, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, at Tyrkiet har taget et vigtigt skridt mod at fjerne terrortruslen fra både landets og regionens dagsorden gennem initiativet “Et Terrorfrit Tyrkiet”.

Ifølge Tyrkiets kommunikationsdirektorat understregede Erdogan, at indsatsen vil “fortsætte med beslutsomhed”.

Præsident Al Nahyan udtrykte opbakning til målsætningen om et “terrorfrit Tyrkiet” og sagde, at initiativet vil bidrage væsentligt til stabilitet og sikkerhed i regionen.

Erdogan fremhævede desuden, at det strategiske partnerskab mellem Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater allerede har givet positive resultater på tværs af sektorer – især inden for forsvarsindustrien og nye teknologier – og at han ser stort potentiale i det fremtidige samarbejde mellem de to lande.

Tyrkiets præsident nævnte også, at Ankara følger fredsforhandlingerne mellem Aserbajdsjan og Armenien, som blev igangsat i Abu Dhabi. Han fastslog, at Tyrkiet vil fortsætte med at støtte alle bestræbelser på at opnå varig fred og stabilitet i Kaukasus.