En medio de las bombas y el humo que cubre Gaza, devastada por 22 meses de ofensiva de Israel, hay un arma silenciosa pero implacable que mata todos los días a los palestinos en el enclave: la hambruna.

Este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) señalaron que las cifras de hambre y desnutrición en Gaza alcanzan niveles récord. Y los más afectados son los niños. “La desnutrición está muy extendida y las muertes por hambruna están incrementando”, sostuvo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

De hecho, este organismo alertó que sólo en julio casi 12.000 niños menores de cinco años fueron diagnosticados con desnutrición aguda: la cifra mensual más alta jamás registrada. A eso se suma que en lo que va de 2025 al menos 99 personas —incluidos 29 niños menores de cinco años— han muerto por malnutrición.

“Estas cifras reportadas probablemente sean subestimaciones”, advirtió desde Ginebra Tedros. “La desnutrición está muy extendida y las muertes relacionadas con el hambre están aumentando”, alertó.

Por su parte, Farhan Haq, portavoz de la ONU, señaló que “la desnutrición aguda entre los niños en Gaza ha alcanzado los niveles más altos registrados hasta la fecha”. “En junio y julio, el 18% de todos los niños con desnutrición presentaban su forma más grave, en comparación con el 12% registrado entre marzo y mayo”, agregó Haq.

Sobre las restricciones israelíes al acceso humanitario, señaló que en julio “nuestros socios solo pudieron llegar al 3% —es decir, 8.700 de un total de 290.000– niños menores de cinco años que necesitaban alimentación y suplementos de micronutrientes”, debido a “una grave escasez de suplementos nutritivos a base de lípidos”.

Ante la escasez, "el volumen total de suministros nutricionales que ingresa a Gaza sigue estando muy por debajo de lo que se necesita para evitar un mayor deterioro de la situación nutricional", añadió Haq.

A lo que se suma que “más de un millón de artículos de refugio y 2,3 millones de artículos como tiendas de campaña, lonas y materiales de sellado… permanecen varados en Jordania y Egipto”, advirtió Haq. “Desde el 2 de marzo no han ingresado a Gaza materiales para refugios”.

Más de 1.600 personas murieron buscando ayuda





“La gente está muriendo no solo por hambre y enfermedades, sino también por la desesperada búsqueda de alimentos”, advirtió Tedros.

De acuerdo con la OMS, desde el 27 de mayo, más de 1.600 personas han muerto y casi 12.000 han resultado heridas mientras intentaban acceder alimentos en los puntos de distribución gestionados por la polémica Fundación Humanitaria de Gaza, que cuenta con el respaldo de Israel y EE.UU.

Además, el jefe de la OMS sostuvo que desde el 25 de junio, la organización ha entregado 68 camiones cargados de suministros médicos a Gaza, pero enfatizó que esto representa solo una pequeña fracción de las necesidades totales. “Los hospitales que aún funcionan, aunque sea parcialmente, están desbordados, y los suministros más básicos se han agotado", señaló.

Desde octubre de 2023, la OMS ha apoyado la evacuación de 7.522 pacientes, pero, según sus registros, más de 14.800 pacientes aún requieren atención médica urgente.

“Hacinamiento e inseguridad”





Una evaluación realizada por la ONU en julio en 44 lugares de desplazamiento en la Ciudad de Gaza reveló que en 43 de ellos había familias sin refugio y “el 11% de los más de 6.500 hogares encuestados declaró vivir a la intemperie”.

“En el día de ayer, se facilitaron cinco de las 11 misiones que requerían coordinación con las autoridades israelíes”, apuntó Haq, de la ONU, incluidas tareas de recolección de alimentos. Sin embargo, las entregas de combustible, añadió “siguen siendo críticamente escasas e impredecibles, lo que socava significativamente los servicios humanitarios”.

Expertos de la ONU piden frenar ataques “interminables” de Israel en Gaza





Este jueves, expertos de la ONU pidieron a todos los Estados que actúen con urgencia para detener la ofensiva “interminable contra la humanidad” que Israel libra en Gaza, advirtiendo que el colapso del sistema humanitario está agravando la hambruna y el sufrimiento generalizado de la población.

“Para evitar más muertes y el inhumano sufrimiento causado por el hambre, Israel debe restablecer de inmediato el acceso sin trabas de organizaciones humanitarias imparciales a Gaza”, señalaron en un comunicado, mencionando entre los actores clave a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Los expertos advierten que más de 500.000 personas —una cuarta parte de la población de Gaza— padecen hoy de hambruna, mientras que el resto sufre niveles de hambre de emergencia. Y todos los 320.000 niños menores de cinco años están en riesgo de sufrir desnutrición aguda, con posibles consecuencias físicas y mentales de por vida.

En este contexto, los expertos denunciaron que “el hambre se ha utilizado como un arma de guerra brutal y constituye un crimen según el derecho internacional”. Además, criticaron la sustitución por parte del ejército israelí de los mecanismos de ayuda de la ONU por la privatizada Fundación Humanitaria de Gaza, un cambio que dificulta aún más la asistencia humanitaria.