No habrá negociación ni concesiones en el proceso de lograr una Türkiye libre de terrorismo: Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que se abrirá una nueva etapa para la nación, cuando se alcance el objetivo de eliminar por completo el terrorismo en el país y en la región.
No habrá negociación ni concesiones en el proceso de lograr una Türkiye libre de terrorismo: Erdogan
"Cada centímetro del territorio nacional está impregnado con la sangre de mártires y veteranos", advirtió Erdogan.. / AA
hace 11 horas

En el proceso para lograr una Türkiye libre de terrorismo no habrá espacio para negociaciones, ni diálogos, ni concesiones, ni tampoco iniciativas secretas, sostuvo el presidente Recep Tayyip Erdogan en una carta dirigida a las familias de mártires y veteranos.

El mandatario subrayó que cada centímetro del territorio nacional está impregnado con la sangre de mártires y veteranos. Por eso apuntó que la paz, la seguridad y el orgullo de los que Türkiye disfruta actualmente se deben principalmente a su sacrificio, y en ese sentido proteger su legado es la máxima responsabilidad del Estado.

“Les pido y les ruego especialmente que tengan la certeza de que en ninguna etapa de este proceso ha habido lugar para negociaciones, concesiones, iniciativas secretas ni serviles, y que tampoco lo habrá en el futuro”, escribió Erdogan.

“No se ha adoptado, ni se adoptará, ninguna medida que pueda perturbar las preciosas almas de nuestros mártires ni perjudicar a las familias de nuestros mártires y veteranos”, agregó.

El presidente también explicó que, una vez alcanzado el objetivo de un país y una región libres de terrorismo, se abrirá un nuevo capítulo para Türkiye: “Nuestra hermandad milenaria alcanzará una nueva etapa; las semillas de discordia sembradas entre nosotros serán erradicadas y desechadas para siempre”.

Además, Erdogan envió una carta a todos los ciudadanos explicando los objetivos de una Türkiye libre de terrorismo. Destacó que el gobierno continúa trabajando incansablemente para lograr un país fuerte y próspera, consciente de la responsabilidad que implica representar a cada uno de sus ciudadanos.

“Decididos a romper el ciclo sangriento”

El mandatario explicó que, durante los últimos 23 años, Türkiye ha alcanzado una posición respetada tanto en su región como en el ámbito global, gracias a las inversiones realizadas, así como a los proyectos, reformas, servicios y normativas implementados.

Erdogan destacó que, a pesar de todos los obstáculos, han unido fuerzas en la nación para fortalecer la democracia, ampliar los derechos y las libertades, eliminar las estructuras de tutelaje y establecer la soberanía de la voluntad nacional en todas las instituciones estatales.

También señaló que, mientras el gobierno combate sin concesiones todas las formas de terrorismo, también toma las medidas necesarias para garantizar que los 86 millones de ciudadanos vivan en paz, tranquilidad y fraternidad.

“Junto a nuestra nación, estamos decididos a romper el ciclo sangriento que ha impedido que nuestro país alcance sus objetivos durante medio siglo. Dios mediante, finalmente alcanzaremos la meta de una Türkiye libre de terrorismo y una región libre de terrorismo”, dijo.

“Les aseguro que sabemos exactamente lo que hacemos y actuamos con inteligencia estratégica, el máximo cuidado y sensibilidad. Cada paso que damos está meticulosamente calculado”, afirmó el presidente.

“Nunca hemos permitido, ni permitiremos, ningún intento que lastime las nobles almas de nuestros mártires, entristezca a nuestros veteranos o aflija y avergüence a las familias de nuestros héroes caídos”, concluyó. 




FUENTE:TRT Español y agencias
