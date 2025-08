Genocidio y ocupación: una herida que no cierra





Desde Colombia, Nofal sigue de cerca lo que ocurre en Gaza y Cisjordania ocupada. “Israel ha utilizado Gaza como un laboratorio de armas destructivas, está cometiendo un genocidio contra nuestro pueblo”, denuncia con indignación. “El mundo debe actuar, no sólo condenar”, exige Alí. “Deben cortar relaciones con el Estado sionista, bloquearlo económicamente y frenar sus actos criminales”.

El dolor no es nuevo para él, hace tres años que no regresa a su tierra. “No puedo ir por todo lo que está sucediendo”.

Y de repente, en la tienda de Alí, suena el teléfono: una llamada desde Gaza. Al otro lado de la línea está Tariq Al-Barawi, su amigo que aún vive en el barrio de Sheikh Radwan. La voz llega entrecortada, frágil. “La situación aquí es muy difícil. Estamos viviendo una hambruna, comemos lo mismo que le damos a los pájaros”, le dice. Cada 10 o 15 minutos, cuenta, hay ataques aéreos. Nadie se atreve a salir de sus casas: “Tenemos miedo de salir a la calle, las bombas pueden caer en cualquier momento”.

La descripción es desgarradora: no hay comida, ni agua potable. Las escuelas están en ruinas, los hospitales ya no existen. “Los niños están en las calles, sin educación, sin futuro. Las enfermedades se multiplican, no hay vida aquí”, relata Tariq desde Gaza.

Tariq pide que su voz cruce fronteras: “Le hablo al mundo, a la gente que aún tiene corazón. Por favor, detengan esta represión del sionismo contra la población civil. Tengan clemencia con nuestros hijos, con nuestras mujeres”.

Su mensaje es un grito a la humanidad, un grito de auxilio: “Si no morimos por las balas israelíes, moriremos de hambre”.

“La humanidad está de acuerdo con nosotros”





En medio del horror, Nofal encuentra consuelo en el respaldo internacional. Agradece el apoyo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha condenado públicamente el accionar del Gobierno de Benjamín Netanyahu y también rompió relaciones diplomáticas el 1 de mayo de 2024. “Estoy muy agradecido, ojalá más países sigan su ejemplo”, comenta Alí.

“La humanidad, en todas las calles, está de acuerdo con nosotros. No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir", dijo el presidente colombiano, durante los actos de conmemoración del Día Internacional del Trabajo en 2024.

Además del trabajo, la familia y la memoria, Alí adoptó costumbres colombianas que lo conectan con su nueva tierra sin perder el lazo con su cultura antigua.

“Me encanta comer arepa y tomar café colombiano. Pero incluso eso me une a mis raíces: la palabra café proviene del árabe qahwa”, explica. Luego lanza una curiosidad con una sonrisa: “La palabra almojábana –un pan tradicional y típico en Colombia, hecho principalmente con harina de maíz y queso– también viene del árabe: al-muŷabbana”.

“Quiero seguir aquí, pero nunca voy a dejar de ser palestino”, concluye. Su historia es la de un hombre que no se rinde al desarraigo, que convierte su negocio en trinchera cultural, y que, a pesar de la distancia, mantiene viva la llama de su pueblo.