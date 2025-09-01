Desde Argentina, la voz del filósofo Ariel Feldman forma parte de una creciente corriente crítica dentro de la comunidad judía que está desafiando la narrativa oficial del estado de Israel, y cuestionando la confusión entre judaísmo y sionismo. A pocos días de la posible visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al país latinoamericano — prevista entre el 7 y el 10 de septiembre —, este debate vuelve a cobrar fuerza, intensificado por las denuncias de grupos de derechos humanos contra Netanyahu por el genocidio en Gaza. Una suma de factores que ha impulsado una discusión intensa sobre identidad, política y la posición de Buenos Aires respecto a Tel Aviv.

La comunidad judía de Argentina es la mayor del continente con unas 250.000 personas . Feldman, quien se define como “judío internacionalista”, es uno de ellos. Su trayectoria personal lo ha llevado a ser un crítico frontal del “israelismo” como proyecto político del estado de Israel, al que considera “un referente para movimientos supremacistas en todo el mundo”.

“Lo apoyan neonazis, evangelistas de ultraderecha, incluso sectores que lo ven como una condición necesaria para el regreso del Mesías”, explica Feldman en conversación con TRT Español. “Esa instrumentalización convierte a Israel en el rostro visible de políticas brutales”.

Bajo una mirada histórica, Feldman explica cómo Israel y Argentina han mantenido una relación cercana, impulsada por su numerosa comunidad judía y las migraciones forzadas a raíz de dictaduras y crisis económicas. Los atentados a la embajada israelí y a la AMIA en Buenos Aires, durante la década de 1990, estrecharon aún más esos lazos. “Muchos argentinos tienen familiares en Israel, lo que refuerza un vínculo identitario más fuerte que en otras comunidades judías”, añade.

Milei e Israel





Desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023, esta relación con Israel se ha intensificado mediante iniciativas como los recientes Acuerdos Isaac , inspirados en los Acuerdos de Abraham de 2020 que impulsó el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su primer gobierno. Según Milei, el objetivo de esta iniciativa es reforzar los lazos con América Latina.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Tel Aviv lanzó su brutal ofensiva contra Gaza, Milei — quien había considerado convertirse al judaísmo — es uno de los pocos mandatarios latinoamericanos que han viajado a Israel, además d el presidente de Ecuador, Daniel Noboa .

Al punto que en junio pasado, en el Parlamento israelí, Milei anunció que trasladará la embajada argentina en 2026 a Jerusalén ocupada y firmó un memorando para combatir el “terrorismo y el antisemitismo”.“Nosotros elegimos la libertad, la democracia y los valores occidentales, las mismas máximas que Israel defiende en una región donde son tan escasos”, declaró en ese momento.

Así, advierte Feldman, el mandatario argentino ha profundizado “una confusión peligrosa” entre religión, nación e identidad, y mediante una “polarización creciente” en el país, donde “los sectores más reaccionarios están más radicalizados que nunca”.

En esa línea, el filósofo afirma que las relaciones entre Milei e Israel refuerzan la percepción de un lobby sionista con intereses extranjeros que influye en Argentina. “Ese vínculo se utiliza de forma burda pero efectiva”, dice. “Aparece en discursos públicos, medios y cultura popular, facilitando el resurgimiento de un antisemitismo confuso que mezcla críticas legítimas con viejos estereotipos”.

Ahora que quedan pocos días para la posible llegada de Netanyahu, Feldman duda que la visita se concrete, pese a la “parafernalia política y mediática” de Milei, destacando el riesgo tras denuncias hechas por grupos de derechos humanos que exigen su detención por un pedido de la Corte Penal Internacional.

Entre Israel y Argentina





Las críticas de Feldman, sin embargo, no surgen del contexto local actual, sino que se afincan en una trayectoria personal ligada directamente a Israel.

Nacido en un kibutz, es hijo de militantes de la Juventud Peronista que se exiliaron durante la última dictadura militar en Argentina y encontraron refugio en ese país en la década de 1970.

Al llegar a Israel, sus padres no tenían “pleno conocimiento del régimen militar al que fue sometida la población palestina”, que quedó dentro de las fronteras de 1948, explica Feldman.

Ese año, milicias sionistas llevaron a cabo la Nakba —“la catástrofe”, en árabe—, desplazando por la fuerza a unos 750.000 palestinos para crear el estado de Israel. Muchos terminaron en campamentos de refugiados en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano , y continúan exiliados pese a su derecho al retorno.

“Muchas de estas realidades recién se empezaron a conocer en los años 90, con la apertura de archivos y el trabajo de historiadores israelíes y palestinos”, agrega el filósofo. “Hasta entonces, gran parte del pueblo judío, tanto dentro como fuera de Israel, desconocía algunos de esos aspectos más crudos del proyecto sionista, aunque la ocupación era conocida por todos desde 1967, concretamente en lo que refiere a los territorios (ocupados) de Cisjordania, Jerusalén Este, el Golán y Gaza. El problema, de todas formas, siempre fue el relato”, enfatiza.

Militarismo israelí





En Israel, Feldman recuerda el impacto que tuvo el servicio militar en su padre, quien logró evadirlo durante años, pero fue convocado en 1982 para la guerra del Líbano. Aunque solo custodió un aeropuerto, “esa experiencia fue muy negativa para él”, evoca.

Estas vivencias, de una u otra manera, marcaron la vida de la familia. Y en 1986, tres años después de que terminara la última dictadura militar en Argentina, Feldman regresó a Buenos Aires. Tenía siete años. En la capital asistió a una escuela laica.