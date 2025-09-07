La Flotilla Global Sumud navega el mar Mediterráneo con la memoria de Aysenur Ezgi Eygi como estandarte. A un año de su asesinato en Cisjordania ocupada, activistas de todo el mundo conmemoraron a la joven turco-estadounidense como símbolo de resistencia, mientras avanzan en una travesía que desafía el bloqueo israelí sobre Gaza y transporta ayuda humanitaria.

“Aysenur y cientos de miles de palestinos y aliados han sido asesinados por el gobierno israelí y la ocupación durante décadas, y lo han hecho con total impunidad”, señaló la organización de la flotilla en una publicación en redes sociales.

La flotilla describió su misión como una travesía en nombre de quienes fueron “masacrados mientras defendían la humanidad y una paz justa”, y aseguró que considera el viaje “una declaración contra el genocidio”.

“Entendemos que nuestra seguridad y libertad como humanidad están ligadas a la de Palestina, y elegimos actuar, tal como lo hizo Aysenur”, afirmó. “Mientras navegamos hacia Palestina, ella está con nosotros”.

Eygi, de 26 años, fue asesinada el 6 de septiembre de 2024, durante una protesta contra los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania ocupada. Según videos y testigos, fue asesinada por un francotirador israelí. Pese a las pruebas, el informe preliminar del ejército de Israel afirmó que era “muy probable” que hubiera sido alcanzada “de manera indirecta e involuntaria” cuando las fuerzas disparaban contra manifestantes que supuestamente lanzaban piedras.

Retrasos en salidas desde Túnez e Italia





La travesía de la Flotilla Global Sumud —cuyo nombre proviene del árabe y significa “resistencia”— comenzó el 31 de agosto con 20 barcos desde Barcelona, al grito de “Palestina Libre”. Sin embargo, tuvieron que regresar por condiciones meteorológicas, lo que retrasó la partida. Actualmente, la flotilla avanza con 15 barcos por el Mediterráneo para encontrarse con decenas de activistas provenientes de Túnez, Italia y Grecia.