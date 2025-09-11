Leader e legislatori di tutto lo spettro politico hanno reagito con orrore all'uccisione di Charlie Kirk, il commentatore conservatore di 31 anni e fondatore di Turning Point USA, colpito a morte mentre parlava a un evento all'aperto presso l’università di Utah Valley.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito Kirk "Il Grande, e persino Leggendario," aggiungendo: "Nessuno comprendeva o aveva il Cuore della Gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da TUTTI, specialmente da me, e ora non è più con noi. Melania ed io esprimiamo le nostre condoglianze alla sua bellissima moglie Erika e alla famiglia. Charlie, ti amiamo!"
Il vicepresidente JD Vance ha scritto: "Concedigli il riposo eterno, o Signore."
L'ex presidente Joe Biden ha dichiarato: "Non c'è posto nel nostro Paese per questo tipo di violenza. Deve finire ora. Jill ed io stiamo pregando per la famiglia e i cari di Charlie Kirk."
Il segretario dell'Agricoltura degli Stati Uniti Brooke Rollins ha descritto la morte del suo "dolcissimo amico e compagno guerriero per Cristo e per l'America" come una tragedia che "indipendentemente dalle tue opinioni politiche" è anche una tragedia per la nazione.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito Kirk "un amico dal cuore di leone di Israele," affermando: "Ha combattuto le menzogne e si è battuto per la civiltà giudeo-cristiana. Ho parlato con lui solo due settimane fa e l'ho invitato in Israele. Purtroppo, quella visita non avrà luogo."
La segretaria degli Esteri del Regno Unito Yvette Cooper si è detta "profondamente scioccata" dall'uccisione, sottolineando che "la violenza politica non ha posto nelle nostre società."
Donald Trump Jr. ha scritto: "Ti voglio bene, fratello. Hai dato a tante persone il coraggio di parlare e non saremo mai messi a tacere."
Il presidente del Comitato Nazionale Repubblicano Joe Gruters ha definito la morte di Kirk "assolutamente sconvolgente," aggiungendo: "Repubblicani e Democratici devono unirsi nel condannare questa brutalità che non ha posto in America."
Il senatore dello Utah Mike Lee ha definito la sparatoria "un atto di violenza codardo, un attacco ai campioni della libertà come Charlie, agli studenti che si sono riuniti per un dibattito civile e a tutti gli americani che pacificamente lottano per salvare la nostra nazione. I terroristi non vinceranno. Charlie sì."
Anche il senatore Bernie Sanders ha espresso le sue condoglianze. "I miei pensieri sono con Charlie Kirk e la sua famiglia," ha scritto su X.
Commentatori politici, inclusi quelli pro-Palestina, hanno espresso le loro condoglianze. "Non riesco a elaborare tutto questo," ha scritto su X la commentatrice conservatrice Candace Owens.
Shaun King, un attivista pro-Palestina convertito all'Islam dopo il genocidio di Gaza, ha definito l'uccisione "orribile." "La sparatoria di Charlie Kirk è stata assolutamente orribile. Non mi importa quali siano le sue opinioni. Non puoi avvicinarti e sparare alle persone con cui non sei d'accordo. È scandaloso," ha scritto su X.
Gli ex presidenti degli Stati Uniti, Joe Biden e Barack Obama, hanno chiesto la fine della violenza politica nel Paese.
"Non sappiamo ancora cosa abbia motivato la persona che ha sparato e ucciso Charlie Kirk, ma questo tipo di violenza spregevole non ha posto nella nostra democrazia. Michelle ed io pregheremo per la famiglia di Charlie questa sera, specialmente per sua moglie Erika e i loro due giovani figli," ha detto Obama.