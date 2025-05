Mohammed Awed Alkafarna was nog niet eens geboren toen zijn grootouders en andere familieleden uit hun huizen en land werden verdreven in een van de grootste volksverhuizingen in de moderne geschiedenis.

Maar hij is wel opgegroeid met mondeling overgeleverde verhalen over de verschrikkingen die honderdduizenden Palestijnen overkwamen in wat nu bekend staat als de Nakba - de catastrofe - van 1948.

Alkafarna, een advocaat en mensenrechtenactivist uit Beit Hanoun in het noorden van Gaza, heeft echter het ergste van de Israëlische wreedheid meegemaakt. Hij overleefde de genocidale oorlog die de Joodse staat op de enclave losliet en waarbij in slechts vijftien maanden meer dan 48.000 mensen omkwamen.

En de jonge Palestijn bereidt zich voor op het ergste nu de Amerikaanse president Donald Trump zijn zeer bekritiseerde voorstel om de bevolking van Gaza te verdrijven om de verwoeste enclave “opnieuw op te bouwen” verdubbelt.

“Deze verklaringen over ontheemding lijken erg op wat er met onze grootouders en familie is gebeurd, die in 1948 onder bedreiging en onder schot van hun land werden verdreven,” vertelt Alkafarna aan TRT World.

Alkafarna is echter van mening dat de situatie erger is dan in 1948 omdat de wereld in realtime de wreedheden ziet die zich in Palestijns land ontvouwen, net als de genocide in Gaza die live wordt uitgezonden.

“Het verschil tussen deze (genocide) en de Nakba is dat vandaag de dag mensenrechtenorganisaties en internationale rechtbanken - die toen nog niet bestonden - aanwezig zijn en getuige zijn van wat er gebeurt, maar toch niet in staat zijn om de Palestijnen te beschermen,” voegt Alkafarna toe.

Trump heeft beweerd dat terwijl Israël Gaza na de oorlog zal overdragen aan de VS, alle Palestijnen de enclave moeten verlaten om de wederopbouw mogelijk te maken.

“Iedereen met wie ik heb gesproken vindt het idee dat de VS dat stuk land bezit geweldig,” zei Trump kort na een ontmoeting met de bezoekende Israëlische premier Benyamin Netanyahu.

Voor de Palestijnen van Gaza - die sinds 7 oktober 2023 meerdere keren gedwongen werden om te verhuizen - lijkt het bizarre idee griezelig veel op de Nakba, toen zionistische bendes met geweld meer dan 750.000 Palestijnen verdreven om Israël te vestigen, 78 procent van het land bezetten en de Palestijnse samenleving versplinterden.

De bezetting verdiepte zich in 1967 toen Israël Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem in beslag nam en Palestijns gebied geleidelijk opdeelde door middel van illegale nederzettingen, militaire controle en blokkades.

Vandaag de dag wordt Gaza nog steeds geïsoleerd belegerd, terwijl de bezette Westelijke Jordaanoever wordt opgedeeld door controleposten en illegale nederzettingen, waardoor Palestina een verzameling losgekoppelde, krimpende stukken land blijft.

Een voortdurende nachtmerrie

Net als bij honderdduizenden andere Palestijnen in Gaza en elders, is het leven van Alkafarna ernstig ontwricht door de genocidale oorlog die de kustenclave in een dystopisch landschap heeft veranderd - bezaaid met rottende lijken en bergen verwrongen metaal en betonpuin.

Zijn familiewoning is volledig verwoest, net als die van familieleden, door Israëlische luchtaanvallen.

Zijn moeder en een van zijn zussen, Maryam, zijn overgebracht naar Qatar voor behandeling van verwondingen die ze hebben opgelopen tijdens Israëlische bombardementen in het noorden van Gaza. Maryam heeft ook haar man verloren.

Zelfs nadat hij naar het zuiden was gevlucht, hielden de aanvallen niet op. Zijn zus Sajida en familieleden van haar schoonfamilie raakten ook gewond, terwijl de gezondheid van zijn diabetische broer Ezz el-Din verslechterde door gebrek aan insuline.

"Ik verloor mijn beste vriend, mijn jeugdvriend, mijn neef en ik verloor een groot aantal andere familieleden en vrienden. Ik verloor mijn vrienden die ik op school leerde kennen, ik verloor mijn vrienden die ik op de universiteit leerde kennen toen ik rechten studeerde, en ik verloor mijn vrienden in mijn professionele leven die briljante advocaten zouden zijn geweest als de Israëlische bezetting hen niet had gedood," voegt Alkafarna eraan toe.

Anderen, zoals Mohammed Kahlout, zeggen dat alleen de dood hen kan scheiden van hun geliefde Gaza.

“We weigeren Gaza te verlaten,” vertelt Kahlout, 27, een Palestijnse mensenrechtenactivist, aan TRT World, verwijzend naar het voorstel van Trump.

Kahlout heeft 15 maanden van genocide doorstaan, zich constant verplaatst van de ene locatie naar de andere tot de laatste staakt-het-vuren deal. Toen keerde hij terug naar zijn huis in het noorden van Gaza, alleen om te ontdekken dat zijn hele buurt tot puin was gereduceerd.

"We zullen Gaza niet verlaten, tenzij het voor de Hemel is. Als we Gaza ooit verlaten, is de Hemel de enige plek waar we naartoe gaan," zegt Kahlout.

"We hebben velen verloren... in deze oorlog. We zien het verlaten van Gaza als verraad aan het bloed van onze martelaren."

Voor Palestijnen wordt het diepe gevoel van toebehoren gezien als de bron van hun veerkracht tegenover tientallen jaren van Israëlische wreedheden.

Na het staakt-het-vuren keerden de mensen terug naar hun huizen, alleen om aan te treffen dat hun woonwijken waren weggevaagd en civiele voorzieningen verwoest, waarbij Israël systematisch ziekenhuizen, infrastructuur, waterputten en gemeenten viseerde.

“Mijn broers vonden niets... de bezetting had de stad volledig weggevaagd en de infrastructuur opzettelijk vernietigd... zodat de mensen geen toegang hadden tot water of zelfs maar een plek om hun tenten op te slaan,” zegt Alkafarna.

Wereldwijde verontwaardiging

De wereldwijde veroordeling van het voorstel van Trump was snel en unaniem.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de plannen om een "alternatief thuisland" voor de Palestijnen te creëren krachtig afgewezen, door te verklaren dat "niemand de Palestijnen uit hun historische thuisland kan verdrijven; niemand kan voor hen een nieuwe Nakba veroorzaken".

Het plan van Trump leek als een schok te komen voor zelfs zijn eigen regering, want de dag na de aankondiging probeerden de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en de perssecretaris van het Witte Huis, Karoline Leavitt, terug te komen op de suggestie dat Palestijnen permanent zouden worden hervestigd, door te zeggen dat ze slechts tijdelijk zouden worden verplaatst.

Zelfs Trump kon niet direct reageren op de vraag van een journalist hoe en onder welke autoriteit de VS Gaza zou kunnen overnemen en op lange termijn bezetten, omdat een dergelijke bepaling in het internationaal recht niet bestaat.

Kahlout beweert dat noch Trump noch iemand anders het recht heeft om Palestijnen van hun land te verdrijven.

"Het land van Gaza is niet te koop. De prijs is te hoog... We zullen geen alternatief thuisland of gedwongen verplaatsing accepteren, totdat we sterven op ons land. (Zelfs) de Ottomaanse sultan Abdulhamid gaf geen centimeter van Palestina op, en wij zullen Gaza ook niet opgeven, we zullen het niet in de steek laten," voegt Kahlout toe.

Kahlout verwees naar de poging van Theodor Herzl, de leider van de zionistische beweging, die een Joodse staat in Palestina wilde vestigen. Herzl benaderde de Ottomaanse sultan Abdulhamid II met een aanbod om een aanzienlijk deel van de schuld van het rijk af te betalen in ruil voor toestemming om Joden in Palestina te vestigen.

Sultan Abdulhamid II wees dit voorstel resoluut van de hand en verklaarde: “Ik zal niets verkopen, zelfs geen centimeter van dit grondgebied, omdat dit land niet van mij is maar van alle Ottomanen.”

Sommige Palestijnen zien echter westerse hypocrisie in de recente ontwikkelingen, ondanks de groeiende wereldwijde steun voor een tweestatenoplossing om een einde te maken aan het Israëlisch-Palestijnse conflict.

“Vandaag de dag heeft iedereen het erover dat de uittocht van de Palestijnen van hun land een duidelijke schending is van de mensenrechten en het internationaal recht, terwijl de meeste van deze landen direct of indirect hebben bijgedragen aan het doden van Palestijnen door de Israëlische regering,” zegt Alkafarna.

"Al 76 jaar eisen de Palestijnen hun recht op om een staat te stichten met Jeruzalem als hoofdstad. Waar waren de rechten van het Palestijnse volk vroeger? Bestonden ze tot nu toe niet?"