LeBron James is dinsdag de eerste speler in de geschiedenis van de NBA geworden die 50.000 punten in zijn carrière heeft gescoord. Hiermee verstevigde hij zijn positie als de topscorer aller tijden in de competitie door een mijlpaal te bereiken die mogelijk nooit zal worden overtroffen.

De sterspeler van de Los Angeles Lakers begon de wedstrijd tegen de New Orleans Pelicans met 49.999 punten in reguliere seizoenen en play-offs samen, na een optreden van 17 punten in de overwinning van zondag op de Los Angeles Clippers.

Het duurde niet lang voordat de 40-jarige NBA-icoon het ene punt scoorde dat nodig was om de grens van 50.000 punten te doorbreken. James, bekend als 'King', die in uitstekende vorm verkeert in het 22e seizoen van zijn glansrijke carrière, ontving een pass van Luka Doncic en schoot een sublieme driepunter van 25 voet, waarmee hij op 50.002 punten kwam. Het publiek in de Crypto.com Arena juichte hem luid toe.

James had in 2023 al Kareem Abdul-Jabbar's vorige record van 38.387 punten in het reguliere seizoen verbroken — een record dat 39 jaar had standgehouden.

James staat nu bijna 6.000 punten voor op Abdul-Jabbar's totale carrièrepunten van 44.149. Karl Malone staat derde met 41.689 punten, en de overleden Kobe Bryant staat vierde met 39.283 punten.

Michael Jordan sluit de top vijf van de all-time scorerslijst af met 38.279 punten.

Onder de actieve NBA-spelers staat alleen Kevin Durant in de top 10, met iets meer dan 35.000 punten — ongeveer 15.000 punten achter James.