Washington, DC — In een klein dorp in het zuidwesten van Bangladesh worstelde Ayesha Rahman, een 32-jarige moeder van drie kinderen, jarenlang om haar kinderen te voeden.

Ondervoeding was een stille crisis die vooral de jongsten, zwangere vrouwen en adolescente meisjes trof in een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Schoon drinkwater was schaars en de sanitaire voorzieningen nauwelijks toereikend. De vicieuze cirkel van slechte gezondheid en armoede leek eindeloos.

Toen kwam er een sprankje hoop: het Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling (USAID). Dit belangrijke humanitaire agentschap bood technische ondersteuning aan lokale gezondheidswerkers, gaf vrouwen economische kansen en promootte hygiëne en sanitaire voorzieningen om de cyclus van ondervoeding te doorbreken.

Onder het programma 'Feed the Future Bangladesh Nutrition Activity' stelde USAID 7 miljoen dollar beschikbaar voor voedingsontwikkeling, als onderdeel van een bredere toezegging van 400 miljoen dollar aan Bangladesh in het fiscale jaar 2023.

Voor het eerst zag Ayesha verandering. Haar kinderen kregen betere toegang tot voedzaam eten. Maar vorige maand, zonder enige waarschuwing, stopte de financiering.

Een uitvoerend bevel van de Trump-regering op 20 januari 2025 bevroor alle Amerikaanse buitenlandse hulp, waardoor projecten zoals die van Ayesha abrupt werden stopgezet.

De Amerikaanse regering kondigde aan dat alle 80 veldkantoren van USAID wereldwijd zouden worden gesloten en dat het personeel zou worden ingekrompen, wat een einde maakte aan de hulpoperaties ter plaatse.

De impact was onmiddellijk. Klinieken verloren middelen, outreach-medewerkers werden aan de kant gezet en gemeenschappen moesten zichzelf redden.

"De plotselinge bevriezing van USAID-financiering is wereldwijd met een mix van frustratie, verbijstering en enorme bezorgdheid ontvangen," zei Peter Taylor, directeur Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Sussex, tegen TRT World.

"De VS is verreweg de grootste internationale donor van hulp. Een plotseling stopbevel voor door de VS gefinancierde activiteiten heeft een directe negatieve impact op cruciaal humanitair en ontwikkelingswerk. Het treft de meest kwetsbaren — kinderen, mensen met een handicap, mensen met gezondheidsproblemen."

Een staat van onzekerheid

Zo'n 3.000 km van Bangladesh, in een bescheiden gemeenschapscentrum in Phnom Penh, Cambodja, kwamen leraren, gezondheidswerkers en ouders samen om kinderen een betere start in het leven te geven.

Ze geloofden dat vroeg investeren alles kon veranderen — dat het doorbreken van de armoedecyclus begon met onderwijs, voeding en zorg vanaf het allereerste begin.

Maar de financiële steun die programma's zoals het 'Connect Phum 5'-project onder Future Forum in leven hield, werd plotseling weggenomen door het bevel van Trump. Trainingssessies werden geannuleerd, gemeenschapsinitiatieven werden uitgekleed en hulpmiddelen die kinderen moesten helpen zich te ontwikkelen, kwamen nooit aan.

In Malawi, Afrika, is een klinische proef over baarmoederhalskanker, die de belofte heeft om talloze levens te redden, onverwachts gepauzeerd. In Zuid-Afrika zijn inspanningen om kinderen met tuberculose te behandelen in een impasse geraakt. Ondertussen is in Ethiopië de essentiële voedingsondersteuning voor kwetsbare gemeenschappen verstoord.

"Dit is een vreselijk moment voor de huidige ebola-uitbraak in Oeganda," zei Taylor.

"De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) werkten samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de verspreiding van de ziekte te volgen en te voorkomen. Het stopzetten van financiering op dit moment kan ernstige gevolgen hebben voor de wereldwijde gezondheidsveiligheid — iets dat ons allemaal raakt."

Screen-en-behandel methode in Malawi

De steun van USAID voor het 'screen-en-behandel'-programma voor kanker is een doorbraak geweest in Malawi.

Getrainde gezondheidswerkers gebruiken azijnzuur om vroege tekenen van baarmoederhalskanker op te sporen en behandelen vervolgens onmiddellijk abnormale cellen met cryotherapie of thermocoagulatie. Deze snelle interventie is vooral cruciaal geweest voor hiv-positieve vrouwen in het Oost-Afrikaanse land, die een veel hoger risico lopen.

Toch heeft de recente stopzetting van proefactiviteiten door de bevriezing van USAID-financiering en de onzekerheid over toekomstige financiering ernstige zorgen gewekt.

"In districtsziekenhuizen in Malawi blijft screening en behandeling van baarmoederhalskanker momenteel gratis voor alle vrouwen. Als er geen alternatieve financiering wordt gevonden, zou dit een grote tegenslag zijn en een verstoring die uiteindelijk talloze vrouwen zonder tijdige zorg laat die zo effectief is gebleken in het bestrijden van kanker," vertelde Dr. Lillian Banda, een specialist in volksgezondheid in Malawi, aan TRT World.

"De gestage investering van USAID is cruciaal geweest om tijdige zorg in onze gemeenschappen te garanderen en het stopzetten van deze financiering brengt nu het risico met zich mee dat jaren van klinische vooruitgang ongedaan worden gemaakt, waardoor kwetsbare vrouwen in Malawi geen toegang meer hebben tot de levensreddende screening die ze nodig hebben."

"We zullen waarschijnlijk een toename zien van te voorkomen gevallen van baarmoederhalskanker die in een vroeg stadium behandeld hadden kunnen worden," waarschuwde Dr. Banda.

Pauze in vervolgzorg

Voor onderzoekers en hulpverleners was de beslissing meer dan een financiële tegenslag — het was een morele en professionele crisis. Jaren van werk waren in deze projecten gestoken. Nu bevonden ze zich in een bureaucratisch niemandsland, gevangen tussen beleidsbeslissingen en de levens die ze probeerden te verbeteren.

Taylor deelde een recent voorbeeld: "Onze collega's waren een workshop aan het geven in India, werkend met gemeenschappen om de toegang tot schoon water en betere sanitaire voorzieningen te verbeteren. De deelnemers hadden lange afstanden afgelegd en hun dagelijkse routines opgegeven om daar te zijn.

"Toen, midden in het project, kregen ze een stopbevel. Alles moest onmiddellijk stoppen. De frustratie was enorm. Mensen die hun tijd en hoop hadden geïnvesteerd, werden naar huis gestuurd, hun behoeften onvervuld."

Ondertussen hebben de grootste vakbond van Amerikaanse overheidsmedewerkers en een vereniging van buitenlandse dienstmedewerkers de Trump-regering aangeklaagd voor haar acties tegen USAID.

De rechtszaak, ingediend bij de federale rechtbank in Washington, DC, door de American Federation of Government Employees en de American Foreign Service Association, eist een bevel om wat zij noemen "onconstitutionele en illegale acties" te blokkeren die een "wereldwijde humanitaire crisis" hebben gecreëerd.

Taylor, wiens expertise ligt in wereldwijde onderzoeksamenwerkingen, merkte op: "De VS heeft historisch gezien een stabiliserende rol gespeeld door hulp te bieden en toegang tot cruciale middelen te ondersteunen — vaccins, medicijnen, sanitaire voorzieningen, schoon water en voeding. Dit zijn de fundamenten van een gezondere, stabielere wereld."

Hij pauzeerde voordat hij toevoegde: "We kijken naar de VS om die leiderschapsrol terug te vinden voordat er onherstelbare schade wordt aangericht."