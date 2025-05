Terwijl journalisten uit het noordoosten van Syrië naar Damascus en andere gebieden onder controle van de overgangsregering trekken om relatief vrij te kunnen rapporteren, blijft hun eigen regio onder een regime dat journalistiek ziet als een middel om macht te consolideren in plaats van de waarheid te spreken.

Berichten op sociale mediaplatforms in het Arabisch zijn soms de enige bron van informatie over arrestaties en ontvoeringen in delen van Syrië die worden gecontroleerd door een Amerikaanse bondgenoot, de entiteit bekend als de Autonome Administratie van Noord- en Oost-Syrië (AANES), en haar gewapende vleugel, de Syrische Democratische Krachten (SDF).

Voor niet-lokale journalisten en mediakanalen is de nieuwscyclus vaak overweldigend. Bovendien hebben de sluiting van buitenlandse bureaus in de afgelopen twee decennia en de bijna onmogelijke omstandigheden voor freelancers om te overleven van hun inkomsten, ertoe geleid dat weinig journalisten de middelen hebben om feiten ter plaatse grondig te onderzoeken en te documenteren.

Toegang tot het door de SDF gecontroleerde noordoosten van het land is grotendeels beperkt tot journalisten die door de lokale autoriteiten als nuttig worden beschouwd. Dit heeft duidelijk een negatieve invloed op wat het publiek en beleidsmakers weten en denken te weten, vergelijkbaar met de situatie in gebieden die eerder door het regime van Bashar al-Assad werden gecontroleerd.

Ik heb onlangs gerapporteerd vanuit de bevrijde gebieden van Deir al-Zor over schendingen en diefstallen door de Koerdisch geleide en door de VS gesteunde SDF. De militiegroepen hadden de twee belangrijkste steden in de regio enkele dagen bezet nadat het Assad-regime en bondgenoten, waaronder door Iran gesteunde milities, de controle hadden overgedragen terwijl oppositiegroepen oprukten naar Damascus. Sinds de val van het Assad-regime heb ik geen andere rapportage uit deze regio gezien door internationale media.

Mensenrechtenschendingen en stilte in de media

Op 6 februari bracht het Syrische Netwerk voor Mensenrechten een verklaring uit waarin werd gedocumenteerd dat “65 burgers, waaronder een kind en twee vrouwen, zijn gedood door SDF-sluipschutters in de twee maanden sinds 29 november 2024 in de stad Aleppo, nadat de groepen van het Militaire Operatiecommando de controle over het grootste deel van de stad hadden overgenomen.”

De VS en anderen hebben jarenlang het idee gepromoot van de AANES als een bolwerk van vrijheid en democratische idealen. Het onnauwkeurige en vaak opzettelijk misleidende gebruik van “de Koerden” als synoniem voor de SDF en de PKK-terreurgroep – nauw verbonden met de SDF en door velen als een integraal onderdeel ervan beschouwd – heeft ertoe geleid dat zelfs westerse diplomaten over het hoofd zien dat veel “Koerden” zich niet vertegenwoordigd voelen door wat velen van hen als een dodelijke maffia beschouwen.

De PKK is officieel aangewezen als een terroristische organisatie door de VS, de EU en Turkije. Het frequente gebruik van autobommen die burgers doden blijft onderbelicht in westerse media, evenals de geschiedenis van drugshandel en banden met het Assad-regime en Iran.

“Duran Kalkan is een topfiguur van de terroristische groep PKK,” merkte de VS in 2021 op, waarbij een beloning van maximaal drie miljoen dollar werd aangeboden voor “informatie die helpt Kalkan voor het gerecht te brengen.” Hij werd op 20 april 2011 aangewezen als “Specially Designated Narcotics Trafficker (SDNK)” onder de Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Kingpin Act).

Het onderdrukken van afwijkende meningen en het manipuleren van verhalen

Kurdistan 24 en Rudaw, de belangrijkste Iraaks-Koerdische mediakanalen, blijven verboden in door de SDF gecontroleerde gebieden, maar zijn zeker niet de enige die worden verhinderd om vanuit de regio te rapporteren. In zowel 2019 als 2020 rapporteerde ik meerdere keren vanuit Arabisch-meerderheidsgebieden onder SDF-controle, ondanks bedreigingen.

Bijvoorbeeld, in december 2020 was ik in Deir al-Zor tijdens een lokaal protest tegen de SDF, waarna verschillende lokale mannen werden gearresteerd. Ze werden enkele dagen later vrijgelaten nadat stamoudsten en anderen hadden ingegrepen.

Terwijl ik geen rapportage over de arrestaties kon vinden behalve mijn eigen artikel, werden de protesten zelf “verslagen” door het SDF-gelieerde North Press Agency (NPA), dat beweerde dat de demonstranten de AANES opriepen om “stamoudsten te negeren” omdat zij “geen woord van waarheid spraken”, en dat “cellen verbonden aan de Syrische regering proberen de veiligheid in de regio te destabiliseren.”

Deze narratief stond in contrast met wat ik ter plaatse waarnam.

Sindsdien ben ik niet in staat geweest om terug te keren naar dat gebied en ken ik geen andere onafhankelijke journalisten die hebben gerapporteerd vanuit de olie-rijke, Arabisch-meerderheidsstamgebieden van Deir al-Zor zonder begeleiding van SDF-leden.

Een Iraaks-Koerdisch parlementslid dat ik in 2022 interviewde, vergeleek de AANES met Noord-Korea in termen van beperkingen voor de gehele bevolking en noemde het een “dictatuur”. Hij heeft sindsdien gezegd dat hij niet langer publiekelijk over deze kwestie kan spreken vanwege bedreigingen van de PKK.

De perceptie dat door de SDF gecontroleerde gebieden dictatoriaal zijn en vergelijkbaar met het Assad-regime, wordt door veel Syriërs die ik onlangs ter plaatse heb geïnterviewd, waaronder Arabieren, Druzen en Koerden, gedeeld.

Echo's van autoritarisme

“Alle regimes zijn hetzelfde,” merkte een Druzen-humanitaire werker onlangs in Damascus op, benadrukkend dat de AANES-SDF “geen uitzondering” is.

Bente Scheller, hoofd van de afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika van de Heinrich Böll Stichting in Berlijn, merkte in een uitwisseling via versleutelde berichten op 9 februari op dat het in de huidige periode belangrijk is om verantwoording te zoeken voor misdaden en “gevangenissen en dossiers” in Syrië te openen, inclusief in door de SDF gecontroleerde gebieden.

“Onze partner Meshal Temmo bijvoorbeeld, een ware Koerdische democraat, werd op 7 oktober 2011 vermoord,” zei ze, een zaak waar ze persoonlijk sterk over voelt: “vermoedelijk gaf Bashar [al-Assad] de opdracht, maar de rol van de PYD blijft schimmig.”

Toen de oppositie tegen het Assad-regime begon, merkte ze op, had de Democratische Unie Partij (PYD) – verbonden met de PKK – “de overhand” en “het is duidelijk dat ze een regeling hadden met het regime.”

Scheller, auteur van een boek over het buitenlands beleid van het Assad-tijdperk en werkzaam op de Duitse ambassade in Damascus van 2002 tot 2004, legde uit dat het regime zijn troepen uit het noordoosten terugtrok “in ruil” voor de PYD die niet tegen het regime in opstand kwam. Deze terugtrekking, zei ze, stelde de PYD in staat om een de facto “schaduw” regering te vormen en haar politieke agenda te bevorderen.

“Voor het regime waren de voordelen dat het zeker kon zijn over dat deel van Syrië. Dat ze daar geen militairen hoefden in te zetten en ze hadden dringend troepen nodig in andere gebieden om de revolutie te verpletteren. Dus deze overeenkomst was voordelig,” merkte ze op, “voor het regime en helaas niet voordelig voor de Syrische rebellen omdat dit het regime in staat stelde zijn volledige macht, natuurlijk, op de rebellen te concentreren.”

Hafez al-Assad, zoals elke dictator, vreesde oncontroleerbare binnenlandse dynamiek. Scheller merkte op dat, hoewel hij gewapende groepen die tegen het regime binnen Syrië opereerden tegenstond, de oudere Assad groepen steunde die naburige staten verzwakten, waaronder de PKK, om druk uit te oefenen op Turkije.

“Voor Turkije was zijn middel om druk uit te oefenen het onderhouden van relaties met de PKK,” zei ze.

De PKK en haar filialen hebben toegegeven valse informatie aan het publiek te verstrekken om “veiligheidsredenen” en het rapporteren van de dood van hun leden soms met jaren uit te stellen, evenals het geven van nogal onwaarschijnlijke dodentallen voor “de vijand”. In 2022, bijvoorbeeld, citeerde The New Arab een PKK-gelieerde woordvoerder die beweerde dat ze “450 Turkse soldaten” in een enkele maand hadden gedood.

Na een drone-aanval in april 2023 nabij de luchthaven van Sulaymaniyah in de Koerdische Regio van Irak, ontkende de SDF aanvankelijk dat hun commandant Mazloum Abdi in het land of ergens in de buurt van de plaats van de aanval was; journalisten verbonden aan de SDF papegaaiden het nieuws kritiekloos na, terwijl SDF-PKK trolls op sociale media – velen op verschillende continenten – een stortvloed aan beledigingen op sociale media loslieten op degenen die anders beweerden, zoals gebruikelijk is in dergelijke situaties.

Later gaf de SDF toe dat hij daar was en dat hij – in feite – hoogstwaarschijnlijk het doelwit van de aanval was.

De waarheid is irrelevant voor autoritaire regimes: alleen de impact van “nieuws” op de publieke perceptie telt.

De rapportage die voortkomt uit voorheen door het regime gecontroleerde gebieden in Syrië die eindelijk openstaan voor journalisten, dient als een krachtige herinnering aan hoe belangrijk het is om elk regime dat onafhankelijke journalistiek belemmert, te wantrouwen, inclusief dat in het noordoosten van Syrië.