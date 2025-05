De tweevoudige Oscarwinnaar Gene Hackman, 95 jaar oud, en zijn vrouw Betsy Arakawa zijn dood aangetroffen in hun woning in de Amerikaanse staat New Mexico, meldde de website Santa Fe New Mexican donderdag.

De website citeerde Adan Mendoza, sheriff van Santa Fe County, die verklaarde dat het echtpaar samen met hun hond was overleden en dat er geen directe aanwijzingen waren voor een misdrijf.

De lokale politie was niet direct beschikbaar voor commentaar.

Hackman stond bekend als een intense karakteracteur en won Academy Awards voor zijn rollen in de gewelddadige drugsfilm "The French Connection" uit 1971 en de western "Unforgiven" uit 1992.

De voormalige marinier speelde in meer dan 80 films, evenals in televisieseries en op het toneel, tijdens een lange carrière die begon in de vroege jaren zestig.

Hackman woonde buiten Santa Fe, New Mexico, en was twee keer getrouwd. Hij had drie kinderen. In 1991 trouwde hij met Betsy Arakawa, een 63-jarige pianiste.