Waarom de aanpak van de EU ten aanzien van Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever niet zal lonen

Wat is 'ruimteafval' en wat doen we eraan?

De wereldwijde ruimterace brengt kosten met zich mee, omdat verkenningsmissies, tests met antisatellietraketten en botsingen per ongeluk de miljoenen stukken afval die al in een baan om de aarde draaien blijven aanvullen.